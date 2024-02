Dvoržak: Crna Gora potvrdila da je najkompleksnije reforme moguće ispuniti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u prethodna tri mjeseca potvrdila da je i najkompleksnije reforme moguće ispuniti, kada za to postoji odlučnost i posvećen rad, ocijenio je češki ministar za evropska pitanja Martin Dvoržak.

“Želimo da vam pomognemo da ubrzate sprovođenje reformi i da nam se uskoro pridružite, kao 28. članica Evropske unije (EU)”, poručio je

Dvoržak u razgovoru sa ministarkom evropskih poslova (MEP) Maidom Gorčević.

Navodi se da je Dvoržak kazao da je Češka veliki zagovornik politike proširenja na Zapadni Balkan, ali da EU i države članice, očekuju da vide rezultate reformi.

Iz MEP-a je saopšteno da je Dvoržak rekao da je zadovoljan dinamikom i kvalitetom reformi koje novi saziv Skupštine i Vlada preduzimaju s ciljem ubrzanja procesa pristupanja EU.

„Vaši rezultati u posljednja tri mjeseca su jasna poruka državama članicama. To nas raduje i računajte na nastavak političke i ekspertske podrške Češke s ciljem skore i uspješne finalizacije vašeg evropskog puta“, poručio je Dvoržak.

Navodi se da je Gorčević zahvalila na podršci Češke na putu ka EU i zalaganju te države za integraciju Zapadnog Balkana u evropsku porodicu.

Gorčević je istakla da Crnu Goru očekuju najzahtevnije reforme koje se moraju sprovesti u veoma kratkim rokovima.

“Želim da Vas uvjerim da su ova Vlada, Skupština i pregovaračka struktura spremne da daju svoj maksimum, kako bismo ispunili ključne ciljeve koje smo zacrtali. Ti ciljevi se odnose na dostizanje evropskih standarda i kvaliteta života i članstvo u EU“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da postoji odlučnost sve tri grane vlasti da se do ljeta ispune privremena mjerila iz poglavlja 23 i 24, a da Crna Gora od jeseni krene sa privremenim zatvaranjem svih ostalih pregovaračkih poglavlja.

“To je prioritet ove Vlade i naša obaveza prema građanima koji u visokom procentu, od skoro 80%, podržavaju put Crne Gore prema EU“, zaključila je Gorčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS