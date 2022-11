Đurović: Nijesmo postigli dogovor ni o jednom pitanju

Podgorica, (MINA) – Predstavnici političkih subjekata na današnjem sastanku u parlamentu nijesu postigli dogovor ni o jednom pitanju, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona se danas sastala sa predstavnicima parlamentarnih partija, u cilju prevazilaženja političke krize u Crnoj Gori.

„Nijesmo postigli dogovor ni o jednom pitanju“, kazala je Đurović novinarima nakon sastanka.

Ona je rekla da je spremna da organizuje novi sastanak, ukoliko postoji volja za nalaženjem zajedničkih rješenja.

„Ali, ako ću organizovati sastanak i da svi kažu koji su problemi, ali da svi ostanu zakovani u svojim rovovima, ne vidim koja je svrha“, istakla je Đurović.

Prema njenim riječima, opozicija je imala najtvrđe stavove, dok su predstavnici vlasti iznosili neka kompromisna rješenja.

„Postavlja se pitanje da li se sastajemo da bismo se sastajali ili da dođemo do rješenja“, dodala je Đurović.

Kako je navela, lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović iznio je „jasan i tvrd stav“ da su njihovi zahtjevi da se stave van snage izmjene Zakona o predsjedniku, da se bira Ustavni sud i dogovori datum vanrednih parlamentarnih izbora.

„Redosljed tih stavova sporan je i drugim učesnicima, tu smo i najviše zapeli u smislu dogovora. Sa strane vlasti predočeno je da prioritet bude Ustavni sud“, dodala je Đurović.

