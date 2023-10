Đuričković: Riječi i djela Milatovića ideloški posvađana

Podgorica, (MINA) – Riječi i djela predsjednika Jakova Milatovića ideloški su posvađana i u suprotnosti sa stavovima Evropske unije i Sjedinjenih Američki Država (SAD), smatraju u Socijaldemokratama Crne Gore (SD).

“Ne možete pričati o jačanju saradnje sa NATO-om, a sastaviti kabinet koji ste sastavili. Ne možete pričati o putu u EU, a zagovarati Vladu sa DF i pokretom URA”, saopštio je međunarodni sekretar SD-a Miloš Đuričković komentarišući izjavu Milatovića da je Crna Gora u prethodne tri godine napredovala na putu ka EU.

Đuričković je kazao da Milatović u kontinuitetu pokušava da iskrivi realnost u kojoj se nalazi Crna Gora.

“Valjda je Milatović umislio da uz poziciju Predsjednika Crne Gore dolaze i natprirodne moći, pa u kontinuitetu pokušava progurati tezu da se od 2020. godine u Crnoj Gori dešavaju pozitivne promjene, da smo postali prvi put demokratska zemlja i da smo trasirali evropski put”, kazao je Đuričković.

On je dodao da su građani u Crnoj Gori navikli da ih svakodnevno bombarduju političkim lažima i glupostima.

“Da li neko, pa makar to bio i predsjednik, može biti toliko bezočan da, nakon tri najgora godišnja izvještaja o EU integracijama, najgoreg izvještaja o stanju demokratije u Crnoj Gori i brojnih drugih negativnih ocjena sa međunarodnih adresa, kaže tim istim adresama i kreatorima tih ocjena i izvještaja da, smo protekle tri godine bili na pravom putu”, istakao je Đuričković .

On je rekao da se čini da je Milatović izgubljen u prevodu.

“Poruke koje dobija od Zapadnih partnera su, šta bi Crna Gora mogla biti, ukoliko odustane od politike koju je upravo vodila zadnje tri godine, a čiji je Milatović reprezent”, kaže Đuričković.

On je istakao da je svima jasno da Milatović, kad poziva na inkluzivnost i svoju platformu, misli na Demokratski front.

Đuričković je kazao da Milatović kad priča o uspješnosti u zadnje tri godine, pokušava da abolira “nepočinstva premijera Dritana Abazovića i pokreta URA”.

“Na kraju, u kontekstu Vaše platforme, valja vas podsjetiti da to nije Vaš posao već posao Vlade. Vi možete imati mišljenje o tome, ali nijeste pozvani da kreirate i sprovodite EU integracije. Samim tim vaša isprazna platforma nije relevantna”, istakao je Đuričković.

On je dodao da Milatović nije ogledalo naroda već da je to Skupština Crne Gore.

“Vi u zemlji i inostranstvu ne predstavljate narod, nego državu. Vašim izborom za Predsjednika, Vi jeste postali predsjednik svih nas, ali svi mi nijesmo postali vaši glasači”, zaključio je Đuričković.

