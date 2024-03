Đuričković: Potrebni izbori na svim nivoima

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori su potrebni hitni izbori na svim nivoima jer je očigledno da zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast drži predsjednik parlamenta Andrija Mandić, poručio je međunarodni sekretar Socijaldemokrata (SD) Miloš Đuričković.

On je kazao da će potez Pokreta Evropa sad (PES) da zatraži skidanje sa dnevnog reda Skupštine inicijativu za smjenu Mandića ostati kao primjer “političke beskičmenosti”.

“PES, koji je legitimitet sa izbora izgubio cijepanjem partije na dva dijela, daje podršku Mandiću, koji je legitimitet izgubio protivustavnim i protivzakonitim djelovanjem”, istakao je Đuričković.

Kako je rekao, PES tim činom pokušava izbjeći osnovnu dužnost da, pred poslanicima i građanima, objasni odstupanje od politike na kojoj su dobili povjerenje dijela građana.

Prema riječima Đuričkovića, da je Crna Gora demokratsko i slobodno društvo, Skupština i Vlada bi još juče pali.

“Crnoj Gori su potrebni hitni izbori na svim nivoima jer je očigledno da zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast suvereno drži Mandić. Ostali su samo pioni“, naglasio je Đuričković.

On je naveo da je navodna odlučnost parlamentarne većine da ubrza put ka Evropskoj uniji (EU) proporcionalna rušenju Ustava, zakona, nezavisnosti i građanskog koncepta Crne Gore.

“Džaba birokratski štrikovi na poglavlja 23 i 24, kada u praksi sahranjujete sve vrijednosti EU”, poručio je Đuričković.

