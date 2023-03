Đukanović: Vjerujem u pamet naših ljudi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani pametno su prelomili kad god je bilo kritično, kazao je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović i dodao da je u završnici kampanje apsolutni optimista.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Đukanović je na tribini u bjelopoljskoj Loznoj Luci poručio da snažno vjeruje u svoje prednosti i pobjedu na izborima u nedjelju.

“Ja vjerujem u pamet naših ljudi. Ovih 30 godina me je naučilo da su, kad god je bilo kritično, ljudi u Crnoj Gori pametno prelomili. Tako da sam u ovoj završnici kampanje apsolutni optimista“, naveo je Đukanović.

On je ocijenio da su posljednje dvije i po godine vrijeme ozbiljnog ruiniranja Crne Gore i urušavanja svih vrijednosti koje su se stvorile.

Đukanović je dodao da su čak i najveće vrijednosti dovedene u pitanje.

“Da nas je neko možda pitao 30. avgusta 2020. možete li pretpostaviti ovako brzo propadanje zemlje, rekli bismo – ne, ipak nije realno, ipak su tu neki temelji koji su dovoljno pouzdani, ne može doći do tako brzog propadanja“, kazao je Đukanović.

Kako je rekao, do brzog propadanja može doći kada su na čelu države ljudi koji ne znaju i, što je još gore od toga, koji nemaju dobru namjeru.

„Ljudi koji ne služe svojoj zemlji, nego služe drugim zemljama jer su plaćeni. To mi danas imamo u Crnoj Gori“, naveo je Đukanović.

To je, kako je kazao, razlog ubrzanog propadanja.

“Velikosrpski nacionalizam je pobjedu ove politike u Crnoj Gori 30. avgusta 2020. godine razumio kao novu priliku da pokuša da anektira Crnu Goru i usisa je u sastav Velike Srbije, koji se danas modernije formuliše kao “srpski svet”“, rekao je Đukanović.

On je kazao da nijesu uspjeli u tome.

„Ne zato što ih je spriječila ni Krivokapićeva, ili Abazovića vlada. Ne, i Krivokapićeva i Abazovićeva vlada su im pomagale. Nijesu uspjeli zato što im mi nijesmo dozvolili“, rekao je Đukanović.

Kako je naveo, prvi krug je pokazao da su većina njegovih protivkandidata zapravo kandidati koji dolaze sa velikosrpske plaforme.

“Ako vam kandidata ovih dana podrže vojvoda Šešelj i čuveni istoričar Raković, to je potpuno jasno o čemu se radi, da nema ničeg drugog da vidite, do njihovu podršku“, kazao je Đukanović.

On je dodao da je jasno da oni ne podržavaju ni građanskog, niti evropskog političara.

„Oni podržavaju čovjeka za koga vjeruju da će biti efikasan u ostvarivanju interesa Velike Srbije u Crnoj Gori”, rekao je Đukanović.

On je kazao da Srbija ne može da podnese da Crna Gora ide ispred nje i da su u njoj danas veće plate i penzije.

Prema riječima Đukanovića, nije tako uvijek bilo kroz istoriju, ali jeste posljednjih 15, 20 godina.

„Ne može da podnese da će Crna Gora biti članica Evropske unije prije nje, i ona traži one koji su u stanju da osujete Crnu Goru. Našla ga je i u Abazoviću, našla ga je i u Milatoviću”, rekao je Đukanović.

Kako je naveo, pobjedu na predsjedničkim izborima ne može da iznese bilo koji pojedinac, uključujući tu i njega.

Đukanović je kazao da on radi ono što je njegov zadatak, vodi kampanju, obilazi mjesta, razgovara sa ljudima, objašnjava o čemu se radi na ovim izborima.

„Svako od nas neka se zapita, ako su u dvije i po godine ovoliko pokvarili, koliko mogu da pokvare za četiri godine“, rekao je Đukanović.

On je dodao da svi treba da se zajedno zapitaju u kakvom će stanju zateći Crnu Goru 2027. godine.

„Smijemo li biti toliko neodgovorni prema našem jedinom državnom domu”, upitao je Đukanović.

