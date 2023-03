Đukanović uvjeren u pobjedu

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat i aktuelni predsjednik Crne Gore rekao je da je uvjeren u svoju pobjedu u drugom krugu predsjedničkih izbora 2. aprila i da će za vrijeme njegovog narednog mandata Crna Gora postati članica Evropske unije (EU).

Đukanović je rekao da optimizam temelji na dobrom poznavanju biračke javnosti Crne Gore, na poznavanju svih potencijala koji nijesu iskorišćeni u prvom krugu.

“Mislim da smo tome doprinijeli i mi, kao predsjednički kandidati koji smo tokom kampanje uoči prvog kruga, manje-više, jasno slali poruku da će ovo biti dvoetapna izborna trka”, kazao je Đukanović u intervjuu za Glas Amerike.

On je naveo da optimizam za ishod drugog kruga izbora, temelji “na vrijednostima koje zastupa” i “na objektivnoj pomoći koja mu stiže ovih dana u formi izoštravanja slike onoga što se nudi Crnoj Gori u periodu između dva izborna kruga”.

Đukanović je istakao da ima potencijal glasova u svim opštinama u Crnoj Gori, naročito u onima u kojima je u prvom krugu zabilježena niska izlaznost, i dodao da je taj potencijal već pokrenut.

“Mislim da smo već pokrenuli taj potencijal, vjerujem da je realno to što vam govorim i da vjerujem da će to što će biti unaprijeđena izlaznost biti dovoljno za pobjedu u drugom krugu”, smatra Đukanović.

On je rekao da Crna Gora ne bira samo svog predsjednika, nego treba da potvrdi svoju istrajnost na putu dostizanje evropskog sistema vrijednosti, mjesta u EU i evropskog kvaliteta života za svoje ljude.

Đukanović je ocijenio da je “alternativa tome pripadnost Crne Gore Otvorenom Balkanu, “srpskom svijetu”, i tim već viđenim lošim alternativama u okviru kojih su zemlje Zapadnog Balkana, tokom istorije, gubile vrijeme”.

On je naglasio da vjeruje da će će Crna Gora, ukoliko on ostane na funkciji predsjednika, postati članica EU tokom njegovog sledećeg predsjedničkog mandata, navodeći da je zemlja “već duže opredijeljena da ide evropskim putem”.

Đukanović je rekao da je apsolutno siguran da to možemo da bude ostvareno u njegovom sledećem predsjedničkom mandatu od pet godina.

Prema njegovim riječima, ukoliko Crna Gora dobije odgovornu vladu do kraja juna, što ocjenjuje realnim, ima predispoziciju da “u pristojnom roku, sanira štetu koja se događala u protekle dvije i po godine”.

On je rekao da sukob Istoka i Zapada nikad nije prošao bez posljedica na Balkanu, i da “sada imamo ozbiljnu penetraciju ruskih geopolitičkih interesa”.

“Onaj prostor koji je EU prepustila tokom posljednjih godina, Rusija je znalački koristila. Ona se, ne samo na Balkanu nego i u Evropi, služi anti-evropskim politikama”, ocijenio je crnogorski predsjednik.

Đukanović je kazao da je i ove predizborne kampanje bilo miješanja sa strane, navodeći da se to “u kontinuitetu dešava, i na današnji dan, dok razgovaramo, svi potencijali velikosrpskog nacionalizma su u funkciji, od finansijskih, medijskih, zloupotrebe crkve…”.

Govoreći o svom rivalu, Đukanović je rekao da je Jakov Milatović “čovjek koji je dio parlamentarne većine nakon 30. avgusta 2020, za koju se osvjedočeno zna da je klero-nacionalistička” i “koja je dovela do toga da se Crna Gora više bavi dogmama srednjeg vijeka, nego izazovima koji stoje pred Crnom Gorom u budućnosti”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS