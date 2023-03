Đukanović: Pobjeda na predsjedničkim izborima imperativ

Podgorica, (MINA) – Pobjeda na predsjedničkim izborima je imperativ, a ulog je država, poručio je aktuelni predsjednik Crne Gore i kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) za predstojeće predsjedničke izbore, Milo Đukanović.

On je na tribini u Nikšiću pozvao mlade da aktivnim učešćem na predstojećim izborima sačuvaju vrijedan kapital koji su im prethodne generacije ostavile – vrijednosti savremene Crne Gore.

„Da odbranimo svoju i šansu generacija koje će se tek roditi i koje će nastaviti da baštine ove vrijednosti savremene Crne Gore, da dalje izgrađuju državu i da je čine onakvom kakvom svi želimo da bude“, poručio je Đukanović.

Kako je saopšteno iz DPS-a, on je poručio da je kandidaturu prihvatio zato što je na predstojećim izborima „ulog“ država.

„Ulog je država, i ono što je naše životno djelo. Moja generacija, generacija vaših roditelja, je kao najvrednije, istorijsko životno djelo stvorila savremenu državu Crnu Goru“, naveo je Đukanović.

On je upitao da li se može nešto u životu vrednije napraviti od svoje države.

„Ako je to sad dovedeno u pitanje, pa ko ima pravo na privatne planove. Niko, sem neodgovoran čovjek. Ako propustimo ovu priliku imaćemo čitavog života grižu savjesti da nijesmo dovoljno uradili da sačuvamo ono šo je najvrednije za sve nas“, istakao je Đukanović.

Đukanović je poručio da je pobjeda imperativ na predsjedničkim izborima, na kojima se odlučuje da li će Crna Gora nastaviti da se razvija kao uređena evropska država, onako kako se razvijala do 30. avgusta 2020. godine.

„Pobjeda na predsjedničkim izborima je imperativ, jer nam ona daje dobru poziciju na parlamentarnim izborima koji slijede“, kazao je Đukanović.

On je rekao da se pred strastvenim i iskompleksiranim revanšistima ni pedalj ne treba povlačiti i da se pred takvima osjeća superiorno, jer je, kako je naveo, zajedno sa građanima ostvario istorijska dostignuća savremene Crne Gore.

„Ne smijemo saginjati glavu pred bilo kim ko je očigledno iskompleksiran, ko je očigledno strastveni revanšista nespreman da se suoči sa svojim ograničenjima i sa svojim slabostima“, istakao je Đukanović.

On je rekao da su u ključnim momentima građani Crne Gore uvijek donosili pametne odluke, a da je Nikšić dao najsnažniji pečat svim važnim pobjedama.

„Nikšić je uvijek bio na strani pobjede, na strani pravih vrijednosti, uvijek je davao najsnažniji pečat svim istorijski važnim pobjedama Crne Gore. Nikšić i ovog puta mora obaviti taj posao“, poručio je Đukanović.

