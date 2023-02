Đukanović još nije donio odluku hoće li se kandidovati

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović saopštio je da još nije donio odluku da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima 19. marta.

Đukanović je najavio da će odluka biti donesena u narednih nekoliko dana.

„Ja sam već 30 godina u političkom životu Crne Gore. Valjda onaj ko radi jedan posao tri decenije, ima pravo da se osjeti umornim i ima pravo na rezon da bi možda i za društvo bilo bolje da tu bude novi kandidat“, rekao je Đukanović za Dojče vele u Minhenu, gdje učestvuje na Konferenciji o bezbjednosti.

On je kazao da sagledavaju ko je taj ko može najbolje pomoći da se Crna Gora nakon dvoipogodišnjeg lutanja vrati na stabilan kolosjek evroatlantskog razvoja.

Upitan šta bi savjetovao Beogradu i Prištini za nastavak dijaloga, Đukanović je rekao da nema drugog puta do puta sporazuma.

“Sve druge ideje poput održavanja zamrznutog konflikta su zapravo u funkciji doktrine destrukcije prema Evropi i prema Zapadnom Balkanu kao evropskom regionu“, rekao je on.

Đukanović je ocijenio da je pomak to što su obje strane prihvatile osnovni tekst francusko-njemačkog plana.

„Znam da će se narednih dana u Briselu nastaviti razgovori o pratećem dokumentu, planu implementacije. Nadam se da će i oko toga doći do sporazuma”, rekao je Đukanović.

On je naveo da je posljednjih godina pao intenzitet politike proširenja Evropske unije (EU), a „posljedično i reformski entuzijazam u svim državama regiona“.

„Ukrajina je skrenula pažnju na geopolitički značaj integracije Zapadnog Balkana i čini mi se da se EU vraća aktivnoj politici proširenja. Vjerujem da će to biti inspiracija novoj vladi, koju očekujem tokom ove godine u Crnoj Gori, da se posveti u punoj meri reformama i da u što kraćem roku ostvari svoj cilj“, rekao je Đukanović.

Kako je ocijenio, Crna Gora ima najbolju predispoziciju da bude prva sljedeća članica EU.

Đukanović je naglasio da je Crna Gora stoprocentno uskladila politiku prema Rusiji sa Briselom, kao i da je uvela sankcije.

„Crna Gora nije neprijatelj Rusiji, Crna Gora je neprijatelj agresiji. Crna Gora je neprijatelj rušenju međunarodnog prava. Crna Gora je neprijatelj svim idejama kojim se želi ograničiti suvereni izbor budućnosti nezavisnim državama, u ovom slučaju Ukrajini”, rekao je Đukanović.

Na pitanje kada bi rat u Ukrajini mogao da se završi, Đukanović je rekao da to vjerovatno ne zna ni Vladimir Putin i da su prognoze nezahvalne.

On smatra da se još ne radi sa potrebnom ozbiljnošću i ažurnošću na mirovnoj inicijativi.

Ovo istovremeno želim da bude apel da se udruže sve konstruktivne međunarodne politike da pomognemo Ukrajini, pa i Rusiji, bez obzira što je u drukčijoj poziciji, u poziciji agresora, da se izađe iz tog ratnog sukoba i da se spreči dalja pogibija ljudi“, poručio je Đukanović.

