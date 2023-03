Đukanović i Mandić saglasni o potrebi pomirenja u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora da se ujedini i pomiri na zdravoj, vrjednosnoj i platformi evropske budućnosti, kako bi mogla da nađe odgovarajuće mjesto u ujedinjenoj Evropi i na globalnoj mapi, ocijenili su predsjednički kandidati Milo Đukanović i Andrija Mandić u večerašnjem televizijskom duelu.

Mandić je ocijenio da su organizovani kriminal i korupcija najveći problem Crnoj Gori na njenom evropskom putu, koji podržava visok procenat crnogorskih građana.

“Ne možemo da zatvorimo poglavlje 23 i 24 dok se Crna Gora ne oslobodi organizovanog kriminala i korupcije, jer niko ne želi bolesnika u svojim redovima”, istakao je Mandić na duelu koji je emitovan na televizijama Prva i E.

Kako je kazao, iz Brisela su Crnoj Gori poslali mnogo poruka da će morati da se oslobodi starih navika, koje su uspostavljene u posljednjih 30 godina.

Mandić je rekao da su se promjenom vlasti stekli uslovi da država može da se bori sa organizovanim kriminalom i korupcijom, ali da je pravosuđe nespremno da se obračuna sa tim problemom.

„Vi (Đukanović), Vaš brat, Vaša sestra, vi važite za porodicu koja je bila sklona korupciji i koja je rezultirala sa tim da vi imate milijarde“, rekao je Mandić i dodao da očekuje odgovor zašto se Crna Gora ovako zarazila organizovanim kriminalom i korupcijom.

Đukanović je kazao da su kriminal i korupcija problem svakog društva i da niko iz Brisela ne opominje zbog toga, već zbog vladavine prava.

On je naveo da je pitanje vladavine prava mnogo širi problem i da tom pitanju moraju doprinositi oni koji vode državu.

„Vlada i parlamentarna većina donosila je neke zakone koji su protiv Ustava. Jednako tako imamo praksu u kojoj su nova većina i nove vlade prekinule dobru praksu usaglašavanja sa Briselom“, kazao je Đukanović, dodajući da je tokom prethodne dvije godine rađeno sve da se uništi vladavina prava.

Đukanović je ocijenio da su organizovani kriminal i korupcija u Crnoj Gori prepotencirani.

„To je postao repertoar naših političkih konkurenata i kritički nastrojenih medija. Tako da danas imamo i sami, a vjerujem da smo stvorili i u međunarodnoj javnosti, percepciju da je Crna Gora najkriminalizovanija država, a to nije istina“, rekao je on.

Đukanović je kazao da je, kada su u pitanju navodi o bogatstvu njegove porodice, cijenio da se Mandić nije bavio tim repertoarom.

„U dijelu javnosti postoji percepcija da je i Vaša porodica kriminalizovana. Sve što je radio bilo koji član moje porodice mora da bude 100 puta provjereno, ali se ne slažem da se članovima moje porodice lijepe etikete, ne mogu to prihvatiti kao činjenice..Ljudi iz moje porodice su samostalni.“, rekao je Đukanović.

Govoreći o strateškim geopolitičkim putevima, Mandić je rekao da se nalazimo u svjetskom haosu čije posljedice niko ne može da predvidi.

„Male zemlje i njeni građani mogu da pronađu formulu zajedničkog funkcionisanja koja bi nas zaštitila od tih spoljnih uticaja. Crna Gora treba da traži put gdje bi otišla u zavjetrinu, jer ne možemo da utičemo na svjetske procese, naš glas mnogo ne znači u svetskoj politici, a potencijali nijesu značajni da bi mogli da promijene odnos snaga u svijetu“, naveo je Mandić.

On je kazao da se zalaže za pomirenje različitosti u Crnoj Gori i podjsetio da je iskazao žaljenje zbog nekih riječi koje je ranije izgovorio.

“Bio sam spreman da poginem i za onu veliku državu i za Saveznu Republiku Jugoslaviju, ko što bi sjutra bio spreman da položim život za Crnu Goru. Ovo je moja zemlja i zemlja mojih predaka i potomaka. Niko ne treba više u Crnoj Gori da optužuje nekog za višak patriotizma“, dodao je Mandić.

Đukanović je kazao da smatra da je Crna Gora napravila veoma ozbiljan prekretnički poduhvat nakon obnove nezavisnosti, a to je da se okrenula svom prirodnom evropskom okruženju i strateškom cilju – članstvu u Evropskoj uniji.

“Važno je da smo Crnu Goru upravili ka Evropi i da imamo jasan pogled kako se dolazi do tog evropskog cilja. Reforme, koje treba da znače usvajanje evropskog sistema vrijednosti i kao krajnja konsekvenca, evropski životni standard za naše građane. Bez toga priča o evropskim platama i penzijama je politički populizam i manipulacija ljudima”, naveo je Đukanović.

On je kazao da je saglasan da je Crnoj Gori potrebna promjena vlasti i da konačno dobije odgovornu Vladu.

„Mislim da će moja pobjeda na predsjedničkim izborima biti uvertira u promjenu parlamentarne većine i da će Crna Gora napokon dobiti odgovornu vladu, koja će nastaviti da je vodi željenim putem“, naglasio je Đukanović.

On je kazao da je, na osnovu dokumentata koje je vidio u Beogradu, ubijeđen da je državni udar ozbiljno pripremljen, da je Srbija bila platforma preko koje je to rađeno, i da je cilj bila njegova likvidacija.

Mandić smtara da je „državni udar“ bio instalacija.

„Slična onim instalacijama gdje neki amateri koji su angažovani da izvedu određenu predstavu izvode predstavu kako bi se nanijela politička šteta, ključnom političkom faktoru koji je trebalo da pobijedi na tim izborima“, rekao je Mandić.

On je, govoreći o ubistvu bivšeg srbijanskog premijera Zorana Đinđića, kazao da je “sedma uprava” dala dokumentaciju njegovim ubicama i da su imali dokumenta Crne Gore.

Đukanović je rekao da je Crna Gora bila zaštitnica svakog predstavnika demokratske, evropske, pristojne Srbije i da nikakva “sedma uprava” nije asistirala u ubistvu Đinđića, već da ga je ubila država Srbija.

On je optužio Đukanovića da je temeljno poremetio odnose na Zapadnom Balkanu, navodeći da će kao predsjednik Crne Gore zalagati za poboljšanje odnosa.

Mandić je kazao da se nada da će izborom nove vlade i novog predsjednika biti napravljen diskontinuitet politike koju je vodio Đukanović.

Mandić je ocijenio da bi inicijativa Otvoreni Balkan, koja ima međunarodnu podršku, trebala da bude inicijativa koja čitav region treba da dovede u sitauciju da može da bude spreman da sjutra bude i dio EU, dok Đukanović smatra da Otvoreni Balkan pokušaj da se kreira loša alternativa Berlinskom procesu i CEFTI.

Đukanović je rekao da su odnosi u regionu dugo bili na uzlaznoj putanji, ali da je došlo do poremećaja.

„Kao posljedicu toga imamo oživjele nacionalnizme. Crna Gora na sreću ima dobre odnose sa svim susjedima, jedina je u regionu potpisala sporazume o razgraničenju“, rekao je Đukanović i naveo da su odnosi sa Srbijom na niskom nivou, zbog oživljavanja velikosrpskih aspiracija prema Crnoj Gori.

Đukanović je kazao da je Mandić promoter politike velikosrpskog nacionalizma u Crnoj Gori, i da su korijeni crnogorskih podjela duboko u istoriji.

„Mi treba da obezbijedimo novu platformu za pomirenje u Crnoj Gori, a to je pomirenje u vrijednostima“, rekao je Đukanović.

Đukanović je, komentarišući stav Mandića da Srbija želi samo najbolje Crnoj Gori i da se ne miješa se u njene unutrašnje poslove, kazao da ideolozi Velike Srije Crnu Goru smatraju za plijen.

On je rekao da je Crna Gora bila i ostaje prijatelj demokratske, evropske Srbije i poručio da Crna Gora nikada neće dozvoliti bilo kome da upravlja njome.

Govoreći o prošlosti i budućnosti, Mandić je rekao da se o prošlosti sigurno neće usaglasiti, ali da oko budućnosti – da Crna Gora treba da se pomiri i ujedini, obračuna sa organizovanim kriminalom korupcijom ekonomijom i njenim dinamičnim razvojem, mogu da se usaglase sve porodice.

Đukanović je kazao da je za Crnu Goru jedini dobar izbor da napravi ozbiljan napor na unutrašnjem pomirenju i savladavanju dubokih istorijskih razlika.

„Ne mislim da je izbor da jedna Crna Gora pobjeđuje drugu Crnu Goru. Ja mislim da je da je dobar izbor i jedna ozbiljna državna politika čiji će sastavni dio biti dio biti i moj doprinos kao predsjednika države u narednih pet godina, da pokušamo sa te ozbiljne platforme da savladavamo te duboke istorijske razlike – naglasio je Đukanović.

On je kazao da je ruska agresija na Ukrajinu nagovijestila neizbježnu promjenu geopolitike, te da geopolitička arhitektura u budućnosti neće biti mnogo nalik onoj koja je nastupila u posthladnoratovskom periodu.

„To bi mi u malim državama morali pažljivo pratiti, uočavati kuda se kreće matični tok geopolitike i tražiti svoje mjesto da na najbolji način zaštitimo svoje interese. Premali smo kada smo svi zajedno. Još smo manji i nesposobni kada smo podijeljeni“, naveo je Đukanović.

Zato je, dodaje, važno raditi u narednom periodu na što je moguće većoj političkoj inkluziji.

Đukanović je rekao da, bez obzira na ocjene koje se danas čuju sa važnih međunarodnih adresa da je Demokratski front potpuno neprihvatljiv partner, a time i Mandić, njemu nijesu.

„Ja sam došao da razgovaram sa njim zato što raspektujem da legitimno predstavlja jedan dio Crne Gore. Moramo da počnemo taj razgovor da bismo pomogli da se savlada taj istorijski jaz, da se Crna Gora pomiri na zdravoj, vrjednosnoj i platformi evropske budućnosti, da bismo mogli da nađemo odgovarajuće mjesto za našu državu i svakog našeg građanina upravo u toj ujedinjenoj Evropi i na toj globalnoj mapi“, poručio je Đukanović.

Mandić je rekao da nije zagovornik rekonstrukcije Vlade Dritana Abazovića, ističući da to ustavno i nije nemoguće, ali da zagovara izbor nove vlade u okviru parlamentarne većine.

Đukanović je kazao da je “zadnja ura da završi ovaj cirkus državne politike Crne Gore bez vlade”.

“Mislim da je vrijeme za izbore, da se svi odmjerimo, dođemo do te mjere legitimnosti i nakon toga Crna Gora dobije odgovornu Vladu koja neće savijati kičmu ni pred kim”, poručio je aktuelni predsjednik države.

Đukanović je ocijenio da se Mandić ne može izuzeti od odgovornosti za prethodne dvije i po godine, i da su posljednje dvije vlade kompromitovale Crnu Goru “savijajući kičmu pred raznim autoritetima, kvaziautoritetima sa raznih adresa”.

Mandić je ocijenio da su dvije posljednje vlade bolje od vlada koje je sastavljao DPS.

On je rekao da vlade nakon 30. avgusta nijesu bile vlade korupcije i da nisu napravile neki razdor u Crnoj Gori, već da su omogućile da država funkcioniše.

Đukanović je rekao da nije pesimista kada je budućnost Crne Gore u pitanju i da država ima jasno plasiran put vlastitog razvoja.

„Zadovoljan sam onim kako su se ostvarivale prethodne dionice na tom putu. Mandić je tokom čitavog razgovora bio jako kritičan prema tom periodu vršenje vlasti, ja sam vrlo zadovoljan i ponosan jer mislim da nijesu svakidašnja ostvarenja“, dodao je Đukanović.

Đukanović je kazao da su on i Mandić reprezenti dvije očigledno supotstavljene politike u Crnoj Gori, ali da to ne znači da to moraju biti politike koje će se mrzjeti i koja će podsticati ljude na mržnju.

„Da li smo mi danas zreli i odgovorno razmišljamo o budućnosti? Da li vi želite svojoj djeci ono što ja želim svoj djeci? Gotovo sam siguran da želimo. Ako je tako, onda sam siguran da ova zemlja ima budućnost, da ćemo mi naći puteve za bolje međusobno razumijevanje i zato mi drago da smo baš danas na ovom mjestu napravili važan korak u tom smjeru“, kazao je Đukanović

Mandić je kazao da je problem Crne Gore dosadašnji predsjednik države, dok je Đukanović rekao da ima isti sud o lideru DF.

Đukanović je rekao da Mandić igra ulogu zastupnika velikosrpskih interesa u Crnoj Gori i da ta intencija pokušava da državu zaustavi u njenom evropskom putu, pokušava da je vrati natrag i napravi reviziju svega što su tekovine savremene Crne Gore.

„Sve je opet stavljeno na preispitivanje. Je li Crna Gora građanska ili srpska, sekularna ili teokratska? Je li treba da ide put Evrope i put NATO-a ili treba da ide nekim drugim putem? Zbog toga što ste u apsolutno dominantnom dijelu svoje političke karijere zastupali takva stanovišta, vi ste taj koji ste usporili Crnu Goru u ostvarivanju onoga što su njeni strateški politički ciljevi“, kazao je Đukanović.

Kako je rekao, nikome nije iskontruisano toliko afera kao njemu, a da pritom nijesu imale nikakvog utemeljnjena.

„Tako da razumijem da u žaru političke borbe se vratite u tom repertoaru, ali mislim da je to već pomalo izanđala priča i da se ne treba njome služiti. Mislim da je zaista trenutak kada se treba okrenuti budućnosti“, istakao je Đukanović.

Mandić je rekao da su svi uspjeli prethodnih godina da sačuvaju mir u Crnoj Gori.

„Koliko god da su djelovale različite politike koje su se sudarale nikada nije pređena granica koja bi mogla da ugrozi mir na ovom prostoru, nezaisno ko je bio vlast, a ko opozicija“, istakao je Mandić.

Đukanović je u završnim riječima kazao da su predsjednički izbori značajni jer Crna Gora na tim izborima odlučuje da li će nastaviti putem kojim se kretala do 2020. godine ili će nastaviti putem agonije i propadanja.

„Veoma je važno, mislim da smo se razumjeli, da Crnoj Gori trebaju prijevremeni parlamentarni izbori da nakon toga dobije odgovornu, reformsku vladu“, rekao je Đukanović.

On je kazao da misli da Mandić ne bi trebalo da bude predsjednik Crne Gore zbog njegovih rezultata u političkom životu Crne Gore.

„Smatram da bi njegov izbor bio loš izbor. Mislim da sam i ove dvije i po godine bio ozbiljna brana destrukciji države“, rekao je Đukanović.

Mandić je kazao da su on i Đukanović kandidati sa najvećim političkim iskustvom u Crnoj Gori i da nema ništa protiv mladih ljudi.

„Ali za ovo mjesto je potrebno mnogo iskustva, prošli smo različite puteve ja i Đukanović, 25 godina smo se borili u Crnoj Gori zasupajući različite politike”, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora treba da bude svih, svakog građanina.

“Moramo da pronađemo drugačiji model suživota od onoga koji je do sada promovisan od režima Mila Đukanovića. Da bi to mogli da uradimo veoma je značajno da na ovim izborima razmislite dobro kako da glasate, kome da date glas “, rekao je Mandić.

On je kazao da vjeruje da će program pomirenja dobiti podršku na predsjedničkim izborima.

