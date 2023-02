Đukanović: DIK sudi da li će kandidature biti usklađene sa pravnim sistemom

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) sudi o tome da li su predsjedničke kandidature usklađene sa pravnim sistemom i ne može se licitirati sa nadležnostima Komisije prilikom odlučivanja o tim kandidaturama, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je novinarima u Minhenu, gdje se održava bezbjednosna konferencija, kazao da će brzo donijeti odluku o učešću na izborima.

Đukanović je, komentarišući to što se u javnosti govori o tome šta su stvarne nadležnosti DIK-a, rekao da je su nadležnosti DIK-a vezane za izborni postupak.

“Danas licitati sa tim ima li DIK nadležnost u izbornom postupku.. Pa u čemu drugom može imati nadležnost ako ne u izborm postupku? Ona je ta koja sudi da li će kandidature kandidata biti usklađene sa pravnim sistemom“, rekao je Đukanović, prenosi Pobjeda.

Kako je kazao, ako kandidature nijesu usklađene sa pravnim sistemom, mora se pogledati „šta smo pogriješili kao potencialni kandidati a ne da se obrušavamo na državu“.

Đukanović je dodao da postupcima svako sebe najbolje legitimiše pred crnogorskom javnošću.

On je, komentarišući ostale kandidature, rekao da se može ljutiti na Ministarstvo unutrašnjih poslova ili DIK, ali da to nema smisla.

„Moramo na svakom konkretnom pitanju pokazivati iskrenu namjeru da uspostavimo pouzdaniju vladavinu prava u našoj zemlji“, rekao je Đukanović.

Kako je dodao, to znači da se bez pogovora poštuje Ustav i zakoni koji su na snazi, a ne da se poštuju do trenutka dok ne dirnu nečije interese.

„A kad dirnu naše interese, onda se trudimo da pronađemo razloge da opravdamo izbore. To nije dobar prilog unapređenju vladavine prava i razvoju naše zemlje. Što se mene tiče, nikada neće poseći za takvim rezonom“, poručio je Đukanović.

Oduka o tome ko će biti kandidat Demokratske partije socijalista (DPS), kako je kazao Đukanović, bila bi već donešena da nije na pomenutoj konferenciji.

„Sjutra je moja zvanična posjeta Bugarskoj i nakon što se vratim nemam prečeg posla nego da obavimo taj dio završnih aktivnosti na određivanju kandidata za predsjednika DPS-a“, rekao je Đukanović.

On je dodao da će obaviti razgovore sa tradicionalnim partnerima.

„I da pripremimo tu kandidaturu tako da ona sa svih strana bude podržana u cilju postizanja najboljeg mogućeg rezultata“; dodao je on.

Đukanović je istakao da ne oklijevakju sa odlukom, čekajući da vide ko će biti protivkandidat.

„Svako ko danas spočitava DPS kako oklijeva sa određivanjem kandidata, da bi vidio ko će biti protivkandidat, griješi. Nema ništa od toga. Mi smo i na izborima prije pet godina pažljivo sagledavali sve aspekte izborne utakmice trudeći se da damo kandidata koji će imati najviše šansi da pobijedi na izborima“, rekao je Đukanović.

