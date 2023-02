Đukanović: Cilj pobjeda u prvom krugu

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović kazao je da mu je cilj da pobijedi u prvom krugu izbora koji će biti održani 19. marta.

Đukanović je, nakon predaje predsjedničke kandidatire, kazao da u izbornu trku izlazi da bi pobijedio.

“Moj je cilj da pobijedim u prvom krugu, a neću izgubiti entuzijazam ako dođe do drugog kruga”, rekao je Đukanović na konferenciji za novinare.

On je ocijenio da je ponuda na predsjedničkim izborima dobra i da će izborna trka biti zanimljiva.

“Ne bi prognozirao ko će mi biti protivkandidat u drugom krugu. Potrudiću se da pobijedim u prvom krugu, ako bude drugog, uložiću sve kapacitete da pobijedim”, poručio je Đukanović.

On je ocijenio da je njegova kandidatura izraz odgovornosti prema Crnoj Gori.

“U kraće od tri god, Crna Gora je prošla put od zemlje koja je bila najdinamičnija investiciona destinacija u Evropi, lider u evropskim integracijama, a danas se opisuje kao rak rana Balkana”, rekao je Đukanović.

On je naveo da nije neophodno da im drugi otvaraju oči, da je Crna Gora danas zemlja razorene funkcionalnosti.

Prema Đukanovićevim riječima, Crna Gora je danas država koju investitoru napuštaju, država uplašenih biznisa i zanemarene vladavine prava.

“Tu se vidi da aktuelna vlast ne mari za stavove Evropske komisije ni Venecijanske komisije. Zbog svega toga Crna Gora je potpuno paralisana na evropskom putu”, ocijenio je Đukanović.

On smatra da su izbori prilika da Crna Gora, mudrim izborom građana vrati stabilnost politike, konkurentnost biznis ambijenta, posvećenost reformama.

Upitan da li je njegova kandidatura dokaz da u DPS-u nema niko drugi da se kandiduje, Đukanović je kazao da se ne šalje takva poruka.

“Šaljemo poruku o bogatstvu kadrovskog potencijala DPS-a. Pogledajte kako dana izgleda Predsjedništvo, poslanički klub DPS-a. Koje novine imamo, a uporedite sa novinama na ostatku političke scene”, rekao je Đukanpvić.

On je istakao da su analize DPS-a pokazale da je ovo presudni trenutak u kome će se odlučiti da li će Crna Gora nastaviti putem izgradnje sebe ili će se nastaviti balkanskom kolotečinom.

“Ako je analiza tačna, nemamo pravo na kalkulaciju u izbornim procesima. Moramo izaći sa najjačom ponudom. Imamo kandidata koji bi bili dostojni reprezenti naše politike, ali naša analiza je pokazala da moramo izaći sa svojim najjačim adutom”, naveo je Đukanović.

Govoreći o tome zašto je DPS-a predao kandidaturu dan pred istek roka, Đukanović je kazao da u toj stranci nijesu kalkulisali, dodajući da nije pobjegao do sada ni iz težih duela koji su ga čekali.

“Nije riječ o kalkulisanju nego o odgovornosti”, poručio je Đukanović.

Upitan da li će raspustiti Skupštinu Đukanović je odgovorio da sebi ostavlja da pogleda kompatibilnost ustavnih rješenja i kakve su mogućnosti za povlačenje poteza koje bi vodile ka deblokadi.

“Neuobičajeno je, kada imate vladu kojoj duže traje tehnički nego politički mandat. Zato je u interesu države da što prije dođe do izbora”, smatra Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS