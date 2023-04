Đukanović čestitao Milatoviću pobjedu

Podgorica, (MINA) – Aktuelni predsjednik države i kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović čestitao je Jakovu Milatoviću pobjedu na predsjedničkim izborima.

Đukanović je na konferenciji za novinare rekao da je Crna Gora izabrala, i da on poštuje taj sud građana.

On je Milatoviću poželio da bude uspješan predsjednik, dostojan povjerenja koje je dobio i da doprinese daljem demokratskom i ekonomskom prosperitetu Crne Gore.

„Jer ako on bude uspješan predsjednik, to može značiti da će i Crna Gora biti uspješna država“, poručio je Đukanović.

On je zahvalio svim građanima koji su doprinijeli da u Crnoj Gori bude sproveden demokratski i kredibilan izborni proces, koji doprinosi domaćem i međunarodnom ugledu države.

Đukanović je zahvalio i građanima koji su njemu dali povjerenje, dodajući da svaki taj glas cijeni, kao i dijaspori.

„Nekada su ti glasovi bili dovoljni za većinu, ovaj put ne, ali za mene je svaki vrijedan kao planina, jer sačivati ih nakon 30 godina vlasti nije jednostavno”, rekao je Đukanović, dodajući da je ponosan na ogromnu podršku koju je dobio u sredinama u kojima žive manje brojni narodi.

On je kazao da je sada važno da Crna Gora napravi i sljedeći izbor, 11. juna, za kada su zakazani parlamentarni izbori.

“Sve što se dešava ovih dana, uključujući i danas, potvrđuje da Crna Gora nema vladu, da ima zalutale institucije. Te institucije u ovom procesu nijesu bile na visini zadata i pokazale su se veoma slabim”, ocijenio je Đukanović.

Kako je istakao, veoma je važno da Crna Gora poslije 11. juna dobije vladu koja će biti u stanju da je odgovorno vodi putem do evropskog cilja.

Đukanović je kazao da ga je odgovornost prema Crnoj Gori uvela u izbornu trku, da, kako je naveo, zajedno sa ljudima koji slijede politiku koju personifikuje zaštiti državnu i nacionalnu čast Crne Gore i Crnogoraca.

“Mislim da smo to uradili, kao i svih ovih godina.

Rezultati su rezultati, nekada na izborima pobjeđujete, a pobjeđivali smo jako dugo, nekada izgubite. Pokazali smo i u ovom izbornom procesu odgovornost prema Crnoj Gori, a nastavićemo i u narednom period”, istakao je Đukanović.

On je poručio da, gdje god bio i šta god radio, građanska, evropska i multietnička Crna Gora ostaje njegova preokupacija, i nešto čemu ću biti posvećen cijelog života.

Đukanović je rekao da je predsjednik Crne Gore do 21. maja, i da će se truditi da do kraja mandata poslove obavlja na najbolji način.

