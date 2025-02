Dukaj: Vlada želi reformu i depolitizaciju javne uprave

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas utvrdila predlog izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koji je ključan za depolitizaciju i reformu javne uprave, rekao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da je to pokazatelj da Vlada želi reformu i depolitizaciju javne uprave.

Dukaj je rekao da je jedna od ključnih izmjena povećavanje godina radnog iskustva potrebnog za rad u javnoj upravi i izbor najboljeg kandidata u postupku zapošljavanja.

Prema njegovim riječima, predviđeno je i ograničenje v.d. mandata na šest mjeseci.

„Propisuje se mogućnost trajnog rasporeda službenika između organa, a propisujemo i situaciju kada prestaje mandat, jer kada se izmijene vlade i ministri taj kontinuitet je falio državnoj upravi“, kazao je Dukaj.

On je rekao da je ta izmjena predviđena jer nijesu bitni ministri, nego ljudi iz sistema.

Kako je naveo, jedna od ključnih stvari je i to da će inspektori u sistemu imati stalni radni odnos.

„Veoma bitna stvar je da naknadu od godinu neće primati svi rukovodioci kojima prestaje mandat, nego samo oni kojima je mandat prestao istekom mandata ili postupkom racionalizacije“, rekao je Dukaj.

On je kazao da je bilo situacija kada je neko primao naknadu godinu, a radio samo tri mjeseca.

Dukaj je naglasio i da će radni odnos prestajati sa 66 godina, što predstavlja usaglašavanje rješenja sa Zakonom o radu.

Upitan šta će biti sa otpuštanjem zaposlenih u javnom sektoru, na koji način i koliko ljudi će biti otpušteno, Dukaj je odgovorio da je to proces koji traje i koji treba dobro isplanirati.

„Ministarstvo javne uprave (MJU) je predložilo konkretne korake, a jedan od tih koraka jeste i ovaj zakon“, kazao je Dukaj.

On je naglasio da depolitizacija treba da ide uporedo sa racionalizacijom javne uprave.

„Imamo višak zaposlenih, ali i manjak kadra u raznim profesijama. Nije najveći problem racionalizacija, nego depolitizacija javne uprave, jer je sistem bio takav da je sve politizovano“, dodao je Dukaj.

On je istakao da su zato krenuli da zakonima sve to definišu.

„Ovaj proces ćemo zaokružiti prije nego što postanemo 28. članica EU“, kazao je Dukaj.

On je dodao da se nada da Zakon biti što prije usvojen u Skupštini.

Upitan o situaciji u Šavniku i Kotoru, Dukaj je rekao da MJU radi svoj posao u skladu sa Zakonom.

„Prije godinu smo predložili nadležnom skupštinskom Odboru da uradi ključne stvari koje se odnose na zakonodavni okvir“, podsjetio je Dukaj.

Kako je rekao, MJU prati rad skupština opština i predlaže rješenja, ali ingerencije Ministarstva nijesu sveobuhvatne da bi završili čitav proces.

„Tačno prije godinu je uvedena prinudna uprava u Šavniku na predlog MJU, ali je dogovor bio da se povuče ta odluka i vidimo šta smo dobili godinu poslije“, rekao je Dukaj.

On je pozvao sve da kažu šta je radio nezakonito i naglasio da je prije godinu inicirao izmjene izbornih zakona i kasnije na to podsjetio parlament, ali da nije bilo odgovora Skupštine.

Kako je rekao Dukaj, MJU nastavlja da prati rad svih institucija sistema u svojoj nadležnosti.

„MJU i Vlada su sve učinili, ovo je tek početak onoga što smo mi najavili ne samo za Šavnik i Kotor, nego sjutra i za Nikšić i Herceg Novi, jer imamo blokirane institucije sistema, kao što je Ustavni sud“, istakao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, situacija u Šavniku se može završiti „za pet minuta“, dogovorom političara.

„Da se političari dogovore i to je ključno. Političari više pričaju prije izbora, a sad je interes građana“, naveo je Dukaj.

Upitan da li će preispitati ostanak u Vladi, on je rekao da ni njemu, ni Albanskom forumu, nije stalo do toga koliko će imati ministara u Vladi.

„Meni je bitno da ostavljamo iza sebe nešto što valja ovom sistemu, a organi partije će odlučiti o tome“, zaključio je Dukaj.

