Dragaš: Neprihvatljivo imenovanje Krivokapića za savjetnika u MVP-u

Podgorica, (MINA) – Izbor Ranka Krivokapića za ambasadora-savjetnika u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) je neprihvatljiv i Bošnjačku stranku (BS) treba isključiti iz Vlade, ukoliko se ne distanciraju od imenovanja kadrova koji osporavaju rad izvršne vlasti, ocijenio je funkcioner Pokreta Evropa sad Tihomir Dragaš.

Ibrahimović je potvrdio da je Krivokapić zaposlen u MVP na poziciji ambasadora – savjetnika.

Dragaš je na mreži X napisao da je apsolutno neprihvatljiv izbor Krivokapića za tu poziciju.

“Od premijera očekujem razrešenje Ervina Ibrahimovića i isključenje BS iz Vlade, ukoliko se ova partija i njeni funkcioneri ne distanciraju od odluka da na najvišim pozicijama imenuju kadrove koji na svakom koraku i prilici osporavaju rad 44. Vlade”, rekao je Dragaš.

Kako je kazao, ukoliko je za Ibrahimovića poželjan i koristan savjetnik koji je počasni predsjednik vanparlementarne opozicione Socijaldemokratske partije (SDP), a čiji funkcioneri svakodnevno, neargumentovano, a često i primitivno, osporavaju karakter aktuelne Vlade, onda je vjerovatno BS odlučila da pravi savez sa tom i drugim partijama iz opozicije.

Dragaš je rekao da to politički legitimno i da takav pristup treba do kraja formalizovati, jer nije logično vršiti vlast, a na savjetničku poziciju imenovati počasnog predsjednika SDP-a.

“Pa i po cijenu da je Krivokapić zbog savjetničke apanaže progutao sve one kvalifikacije koje su javno izgovarale i svakodnevno saopštavaju njegove partijske i koalicione kolege, na račun aktuelne Vlade, pa i na račun samog Ervina Ibrahimovića”, zaključio je Dragaš.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS