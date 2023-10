DPS: Sramna izjava Dodika

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je političke lidere u regionu da se uzdrže od nacionalističkih retorika i osudila izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je naveo da želi stvaranje jedinstvene države koju bi činile Srbija, Republika Srpska i Crna Gora.

“Smatramo da ova izjava odražava nacionalističke tendencije i predstavlja ozbiljnu prijetnju regionalnoj stabilnosti”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su kazali da je DPS oduvijek bio posvećen principima multietničnosti, tolerancije i saradnje među državama.

“Vjerujemo da je jedinstvo i zajedništvo ključno za izgradnju mira i prosperiteta u regionu. Izjava Milorada Dodika, koja implicira stvaranje jedinstvene države na etničkim osnovama, suprotna je ovim principima i može samo doprinijeti podsticanju tenzija i podjela”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su naveli da su očekivali da će predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji bi trebalo da predstavlja interese Crne Gore, jasno osuditi nacionalističke izjave i istaći važnost očuvanja mira i stabilnosti u regionu.

“Izostanak reakcije Milatovića je još jedno razočarenje koje ukazuje na nedostatak liderstva, odgovornosti i hrabrosti slučajnog predsjednika”, smatraju u DPS-u.

Oni su pozvali sve političke lidera u regionu da se uzdrže od nacionalističkih retorika i da se fokusiraju na izgradnju mira, saradnje i prosperiteta.

“Samo kroz zajednički rad i dijalog možemo prevazići prošlost i izgraditi evropsku budućnost za sve građane naših zemalja”, poručili su iz DPS-a.

