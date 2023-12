DPS: SDT da otvori istragu povodom izjave Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da otvori istragu povodom izjave člana Predsjedništva Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Đukanovića da je vlast u Srbiji organizovano dovodila birače na izbore u Crnoj Gori kako bi sprovela izborni inžinjering.

„Imamo i finalnu potvrdu onoga što DPS tvrdi godinama unazad, da se zvanični Beograd otvoreno miješa u unutrašnja pitanja drugih država, čime na direktan način urušava suverenitet države Crne Gore“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Zbog toga, kako su kazali, zahtijevaju hitnu reakciju SDT-a, kao i otvaranje istrage.

„Budući da imamo i javnu potvrdu od najviših funkcionera Srbije o vršenju krivičnih djela na teritoriji Crne Gore“, naveli su iz DPS-a.

Time se, kako su kazali, faktički ruši ustavni poredak, jer se “utiče na konstituisanje vlasti koja nije proizvod stvarno slobodne izražene volje građana naše države”.

Iz te partije su naglasili da aktivnosti sa ciljem da istu grupu birača, od izbora do izbora, “sele iz jedne u drugu državu” predstavljaju kršenje Ustava i ozbiljno krivično djelo.

„Ovakav scenario, političke zloupotrebe ljudi, pred očima domaće i inostrane javnosti, kao i međunarodne zajednice, a na šta DPS u kontinuitetu upućuje, dešava se intenzivno od početka obavještajno – klerikalne kontrarevolucije pa sve do današnjih dana“, navodi se u saopštenju DPS-a.

DPS će, kako su najavili, u okviru Odbora za reformu izbornog zakonodavstva, insistirati na prečišćavanju biračkog spiska.

„Kako bi jasno razlikovali one birače koji imaju legitimno pravo glasa na izborima od onih koji su dio pokretne glasačke mašine u rukama zvaničnog Beograda, a koja je usmjerena na vršenje krivičnih djela u Crnoj Gori tokom izbornog procesa“, navodi se u saopštenju DPS-a.

