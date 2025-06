DPS, SD i HGI: Spajić da preduzme korake za punu primjenu mišljenja VK

Podgorica, (MINA) – Lideri Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokrata (SD) i Hrvatske građanske inicijative (HGI), pozvali su premijera Milojka Spajića da bez odlaganja preduzme sve neophodne institucionalne korake radi pune primjene mišljenja Venecijanske komisije (VK) o penzionisanju sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović.

Lider DPS-a Danijel Živković, predsjednik SD-a i jedan od lidera Evropskog saveza Damir Šehović i predsjednik HGI-a Adrijan Vuksanović, u dopisu Spajiću su podsjetili da je članom 1 stav 3 Sporazuma od 15. marta predviđeno da se „strane saglašavaju da preduzmu sve neophodne korake ka punoj primjeni mišljenja VK u najkraćem roku, a najkasnije 15 dana nakon njegovog dostavljanja.“

„Budući da su svi potpisnici Sporazuma u posjedu mišljenja Venecijanske komisije (CDL(2025)023), smatramo da su se stekli svi preduslovi za njegovu punu implementaciju u skladu sa preuzetim obavezama“, kaže se u dopisu.

Dodaje se da je VK u mišljenju, između ostalog, navela da je „čak i ako primjenjivost Zakona o radu nije bila nedvosmisleno i eksplicitno utvrđena, procedura propisana Zakonom o Ustavnom sudu, koja zahtijeva formalno obavještenje od Ustavnog suda, morala biti ispoštovana od strane parlamenta“.

U dopisu Živkovića, Šehovića i Vuksanovića navodi se da na osnovu toga nesporno proizilazi da je parlament postupio suprotno proceduri jasno propisanoj Zakonom o Ustavnom sudu, čime je dovedena u pitanje pravna sigurnost i institucionalni integritet Ustavnog suda.

Kako su rekli, s obzirom na to da se radi o ustavno-pravnom pitanju od naročite važnosti za funkcionisanje institucija, važno je da svi potpisnici Sporazuma dosljedno poštuju preuzete obaveze.

„Stoga Vas, kao potpisnika Sporazuma i predsjednika Vlade, pozivamo da bez daljeg odlaganja preduzmete sve neophodne institucionalne korake radi pune primjene mišljenja Venecijanske komisije, na način i u rokovima definisanim Sporazumom“, navodi se u dopisu.

Živković, Šehović i Vuksanović su kazali da, s obzirom na ustavno-pravni značaj tog pitanja, očekuju da se implementacija mišljenja sprovede u najkraćem roku, uz puno uvažavanje principa vladavine prava i međuinstitucionalnog povjerenja, kako bi se izbjegle dalje političke i pravne posljedice.

