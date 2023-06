DPS: Saslušanja u sedmici izbora politički motivisana

Podgorica, (MINA) – Saslušanja funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS) u sedmici izbora politički su motivisana i rezultat su političkog pritiska, ocijenili su iz te partije.

Iz DPS-a su kazali da se u smiraj predizborne kampanje, a u susret predstojećim parlamentarnim izborima, djelovi pravosuđa očito nesebično stavljaju na stranu političkih konkurenata koalicije “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada – Danijel Živković”.

“Nezapamćeni su ovakvi slučajevi politizacije institucija koje bi trebalo da budu nezavisne u cilju obezbjeđivanja apsolutne vladavine prava i poštovanja principa pravde i pravičnosti”, kazali su iz DPS-a.

Iz te partije su rekli da ne iznenađuje takvo postupanje nadležnih organa u vrijeme mandata davno smijenjenog premijera Dritana Abazovića.

Kako su kazali, Abazovićeva vlada se prepoznaje po tome da se politički obračunava sa neistomišljenicima kroz sramne pokušaje diskreditacije pojedinaca u želji da uberu koji mali jeftini politički poen.

“Ipak, i njemu i svima drugima koji broje posljednje dana do konačnog odlaska sa vlasti koju su zaokupirali, poručujemo da ih nikakva tempirana saslušanja pred izbore neće spasiti suda građana koji će ih odvesti u njihov siguran poraz na predstojećim izborima, a samim tim i označiti povratak Crne Gore na prave staze”, poručili su iz DPS-a.

