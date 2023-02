DPS predao kandidaturu Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Demokratske partije socijalista (DPS) predali su danas Državnoj izbornoj komisiji (DIK) kandidaturu lidera te stranke Mila Đukanovića za učešće na predsjedničkim izborima.

Đukanović predsjednik Crne Gore bio dva puta. Prvi put od 1998. do 2002. i drugi put od 2018. do 2023. godine. Đukanović je funkciju premijera Crne Gore bio sedam puta.

Državna izborna komisija do sada je potvrdila kandidaturu lideru Nove srpske demokratije Andriji Mandiću i poslanici Socijaldemokratske partije Draginji Vuksanović Stanković.

Kandidature su najavili lider Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić i zamjenik predsjednika Pokreta Evropa sad, Jakov Milatović.

Predsjednički izbori zakazani su za 19. mart, a krajnji rok za predaju kandidatura je 26. februar.

