DPS: Pljevlja ostala bez najosnovnije zdravstvene zaštite

Podgorica, (MINA) – Pljevlja su ostala bez najosnovnije zdravstvene zaštite, kazali su iz pljevaljskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS), navodeći da je u gradskoj bolnici duže vrijeme nemoguće uraditi elementarne laboratorijske analize krvi.

Iz pljevaljskog DPS-a su u saopštenju naveli da se svjedoči još jednom „istorijskom“ dostignuću tridesetoavgustovske većine koje opet demonstriraju u Pljevljima.

„Pljevljaci su, ovoga puta, ostali bez najosnovnije zdravstvene zaštite. U gradskoj bolnici je već duže vrijeme nemoguće uraditi elementarne laboratorijske analize krvi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na zasijedanju Skupštine opštine Pljevlja, prije pet dana, odbornik DPS-a Haris Alavać ukazao na taj problem i pozvao predsjednika Opštine Darija Vraneša da se sa pozicije koju obavlja hitno angažuje i založi za rješavanje tog problema.

„Očigledno predsjedniku Opštine i odborničkoj većini situacija nije toliko hitna, očigledno – ili im ova usluga trenutno ne treba, pa su inicijativu ignorisali. Kako se osjećaju oni koji imaju potrebu za njom, baš ih nije doticalo“, dodaje se u saopštenju.

Iz pljevaljskog DPS-a su pitali da li je 50 i više hiljada EUR dodijeljenih iz opštinske kase za „vannastavne aktivnosti crkava u inostranstvu važnije od ovog pitanja“.

„Ili je pak strategija da i za ovu zdravstvenu uslugu treba ići u Berane ili Podgoricu… ili bolnička uprava ima „obavezu“ da razradi posao privatnim laboratorijama“, dodali su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, nesporna je nesposobnost „oslobodilaca“ na svim nivoima da upravljaju bilo čime, a ovog puta se to vidi na primjeru pljevaljske gradske bolnice.

Iz pljevaljskog DPS-a su istakli da još više vrijeđa to što aktuelna vladajuća klika sve “potcjenjuje i misli da će tu svoju nesposobnost i neodgovornost zabašuriti višestrukim i višegodišnjim pompeznim najavama izgradnje nove zgrade bolnice i narativom da će samom njenom izgradnjom Pljevljaci dobiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu“.

„Hoće, ako bi je obložili sa keramičkim pločicama koje imaju ljekovita svojstva, nego se bojimo da će prije biti da će je napuniti „kadrovima“ sa malignim uticajem“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS