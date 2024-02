DPS: Okončati anarhiju i organizovati izbore u Budvi

Podgorica, (MINA) – Anarhija u Budvi mora se okončati, poručili su iz Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS) Budve, dodajući da je u tom gradu potrebno organizovati izbore.

Iz DPS-a su saopštili da je, nakon što su odbornici dijela bivšeg Demokratskog fronta (DF) napustili sjednicu lokalnog parlamenta i time sprječili glasanje o imenovanju Jasne Dokić za zamjenicu pritvorenog predsjednika Opštine Mila Božovića, ogoljen loš politički karakter budvanskog DF-a.

“Prisustvom sjednici, dali smo kvorum za dnevni red koji je važan za nastavak funkcionisanja Budve, iako su odbornici vlasti morali da sa iste izađu i time pokažu šta im je na prvom mjestu“, kazali su iz DPS-a.

Oni su dodali da je na taj način građanima Budve priušteno da vide sav nemar i „nevaspitanje” ljudi koji i dalje, kako su naveli, nelegitimno upravljaju Budvom.

„Ponavljamo po stoti put, anarhiju u Budvi moramo pod hitno okončati, i to izborima, jer vrijeme prolazi, a Budva nam propada”, poručili su iz budvanskog DPS-a.

Iz te stranke su rekli da su „ostacima“ budvanskog DF-a fotelje preče od obraza.

Oni su kazali da su Budvanke i Budvani vidjeli kako izgleda loše snalaženje u situaciji kada je noć pred sjednicu uhapšen kandidat za predsjednika Upravnog odbora (UO) Muzeja i galerija Aleksandar Brković, zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja.

„Vidjeli su i kako se odbornici krnjeg DF-a ophode prema tome što nam je grad paralisan, što ne isporučuju nijedno predizborno obećanje, a ne daju svoje udobne fotelje na izbore, jer je jasno da bi se od njih rastali”, naveli su iz DPS-a.

Oni su naveli da je DF branio Mila Božovića, „kao Srbina, Bokelja i pravoslavca”, koji je uhapšen iz „političkih motiva“.

„Sada, kada imaju još jednog uhapšenog ortaka za kriminal, ekspresno su se potrudili da mu nađu zamjenu kako bi izglasali novi UO Muzeja i galerija jer su zaratili sa dosadašnjim članovima UO”, naveli su iz DPS-a.

Oni su objasnili da nikakva odluka nije izglasana i nije stupila na snagu jer su, kako su naveli, oni to spriječili.

“Suočeni sa činjenicom da nam je grad raskopan do ljeta, da anarhija vlada u svim preduzećima, da će prvi gosti naići na nepripremljene ugostiteljske objekte, juče su ostaci nekadašnjeg DF-a još jednom bacili rukavicu u lice građanima Budve”, naveli su iz DPS-a.

Oni su kazali da će takva vlast upropastiti turističku sezonu.

„I da ćemo svi koji direktno ili indirektno od nje živimo, platiti cijenu neodgovornih i nedobronamjernih ljudi koji nam vode grad, od kojih svakog dana neko biva uhapšen zbog najtežih krivičnih djela”, poručili su iz DPS-a.

