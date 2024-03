DPS: Nema razloga za uvođenje prinudne uprave u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Skupština Opštine (SO) Šavnik ispunila je sve zakonom predviđene obaveze i nema razloga za uvođenje prinudne uprave, poručili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

U saopštenju šavničkog odbora DPS-a navodi se da je, na osnovu zahtjeva koje je uputilo Ministarstvo javne uprave, SO Šavnik usvojila sve neophodne akte i odluke.

„Čime je u potpunosti urađeno sve što je neophodno ne bi li lokalna vlast u našoj opštini nesmetano nastavila svoje funkcionisanje i rad”, navodi se u saopštenju.

Na taj način su, kako se dodaje, ispunjeni svi uslovi, pa je uvođenje prinudne uprave u Opštini Šavnik apsolutno bespotrebno.

“Ovim putem obavještavamo crnogorsku javnost da je SO Šavnik, u roku koje je predvidjelo Ministarstvo javne uprave, ispunilo sve zakonom predviđene obaveze”, saopštili su iz DPS-a.

Oni su dodali da je resornom ministarstvu već poslat izvještaj o usvajanju svih akata.

„A samim tim i povratno očekujemo odluku o neuvođenju prinudne uprave u Opštini Šavnik”, zaključuje se u saopštenju.

