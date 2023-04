DPS: Funckionisanje opštine Budva dovedeno u pitanje

Podgorica, (MINA) – Funckionisanje opštine Budva dovedeno je u pitanje nakon što je sudija za istragu odredio pritvor do 30 dana predsjedniku Milu Božoviću, kazali su iz budvanskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS), ocjenjujući da mandati moraju ponovo da se vrate u ruke građana.

Iz te stranke su kazali da Božović nije imenovao potpredsjednike koji bi mogli preuzeti upravljanje gradom i da je dovedeno u pitanje elementarno funkcionisanje Opštine, od rada administracije, pa do isplate zarada zaposlenima.

Iz DPS-a su ocijenili da je ugled Budve, kao centralnog turističkog grada u Crnoj Gori drastično narušen, i da se o njoj ovih dana piše isključivo u crnim hronikama.

Navodi se da je DPS više puta ukazivala na bahatost i nedolično ponašanje predstavnika vlasti u budvanskoj opštini, ali da nijesu mogli ni da zamisle koliko ozbiljne mogu biti kriminalne optužbe koje se odnose na prvog čovjeka Opštine.

“Nijesmo tu da sudimo i presuđujemo, ali hapšenje Božovića i najteže optužbe koje mu se stavljaju na teret, dovode u pitanje legimnost lokalne vlasti, a posebno nameću pitanje na koji način je vođen predizborni proces i koja su sredstva korišćena u svrhu obezbjeđivanja podrške građana”, ističe se u saopštenju.

U DPS-u smatraju da, imajući u vidu da ne postoji zakonsko rješenje kojim bi se omogućilo normalno funkcionisanje opštine, isplata zarada i izvršavanje redovnih obaveza, mandati moraju ponovo da se vrate u ruke građana.

“Kako bi oni odlučili da li žele da im grad vode ljudi koji se dovode u vezu sa prometom droge ili će svoj glas dati razvoju grada na čistim i principijelnim osnovama”, ističe se u saopštenju budvanskog DPS-a.

Dodaje se da bi to bio jedini ispravan postupak, i u interesu svakog građanina koji živi u Budvi.

“U suprotnom, dočekaćemo sezonu kao grad sa etiketom šverca narkotika, što je pogubno za turizam Budve i njen dugo godina njegovani imidž bisera Mediterana”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS