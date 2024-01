DPS danas bira novo stranačko rukovodstvo

Podgorica, (MINA) – Članovi Demokratske partije socijalista (DPS) danas, na neposrednim izborima, biraju novo rukovodstvo te stranke.

Iz DPS-a su saopštili da su jutros u osam sati otvorena birališta u svih 25 gradova u Crnoj Gori.

Glasanje je, kako su dodali, moguće izvršiti i elektronskim putem preko članovima dostupne aplikacije.

Iz DPS-a su kazali da glasanje traje do 20 sati.

Kandidat za predsjednika DPS-a je Danijel Živković.

Kandidati za četiri potpredsjednička mjesta u DPS-u su Elvir Zvrko, Aleksandra Vuković-Kuč, Abaz Dizdarević, Dušan Raičević, Jevto Eraković i Ivan Vuković.

“Današnjim partijskim izborima DPS uvodi novi standard na crnogorskoj političkoj sceni i čini dodatni korak ka daljoj demokratizaciji našeg društva i napretku Crne Gore”, navodi se u saopštenju DPS-a.

