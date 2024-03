Dogovorena saradnja sa Francuskom u reformi javne uprave

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Francuska sarađivaće u reformi javne uprave i digitalne transformacije, kroz programe u oblasti vještačke inteligencije i obuke kadrova, dogovoreno je tokom zvanične posjete resornog ministra Maraša Dukaja toj državi.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) je saopšteno da je, tokom sastanka Dukaja sa francuskim ministrom transformacije i javnih službi Stanislasom Guerinijem, dogovoreno potpisivanje Pisma namjere o saradnji.

Taj dokument će, kako se navodi, biti potpisan prilikom posjete predstavnika Francuske Crnoj Gori, koja je planirana za kraj aprila.

Iz MJU su kazali da će tada formalno biti otvoren i Regionalni Centar za sajber bezbjednost (WBC3) koji je inicijativa Francuske, Slovenije i Crne Gore.

”Dukaj i Guerini dogovorili su saradnju u oblasti reforme javne uprave i digitalne transformacije, kroz programe u oblasti vještačke inteligencije, obuke kadrova, posebno u dijelu jačanja svijesti visoko rukovodnog kadra i službenika o značaju digitalizacije i sajber bezbjednosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se Dukaj i Guerini saglasili da su aktivnosti francuskog ministarstva u okviru reformske politike javnog djelovanja i transformacije države dobar primjer.

“U cilju osnaživanja administrativnih kapaciteta, digitalizacije procesa rada, veće transparentnosti i otvorenosti ka građanima i građankama za moderniju i efikasniju javnu upravu Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Guerini je kazao da je Crna Gora napravila napredak u reformi javne uprave i ukazao na strateška i zakonska rješenja koja su usvojena, ili su u fazi izrade, a u cilju usaglašavanja s pravnom tekovinom Evropske unije (EU).

„Crna Gora može da računa na francusku podršku u ekspertizi i zajedničkom učešću u projektima od značaja za rad javne uprave, obuka crnogorske administracije, digitalne transformacije i sajber bezbjednosti“, istakao je Guerini.

On je, kako se navodi, kazao da cijeni korake koje Crna Gora preduzima u reformi javne uprave i modernizaciji javnih usluga.

Guerini je istakao punu podršku crnogorskim naporima na evropskom putu.

Dukaj je kazao da je vizija Strategije reforme javne uprave od 2022. do 2026. godine profesionalna javna uprava, koja kvalitetno pruža usluge krajnjim korisnicima i ima adekvatne kapacitete za pristupanje EU.

Kako je naveo, činjenica da je Evropska komisija u svom izvještaju pozdravila usvajanje novog strateškog dokumenta i ohrabrila Crnu Goru da nastavi na putu reforme javne uprave, izuzetno je podsticajna.

Dukaj je naglasio da se proces reforme javne uprave i njene digitalizacije mora voditi paralelno sa procesom sajber bezbjednosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS