Dodik u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik boraviće danas u posjeti Crnoj Gori.

Dodik će se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarati sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić nemaju zvanične informacije o posjeti Dodika, niti je od njih zvanično traženo da se sa njim sastanu.

To je “Vijestima” potvrđeno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika i nezvanično iz kabineta premijera.

“Nemamo zvanične informacije o posjeti gospodina Dodika, niti je zvanično tražen sastanak sa predsjednikom Crne Gore”, odgovoreno je “Vijestima” iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika.

Iz kabineta premijera “Vijestima” je nezvanično saopšteno da su za Dodikovu posjetu saznali iz medija, te da nikakvi susreti nisu planirani.

Iz Skupštine Crne Gore juče nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” da li je Mandić pozvao Dodika da dođe u posjetu Crnoj Gori, da li će biti dočekan uz državničke počasti, kao ni koje će biti teme razgovora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS