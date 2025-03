Dodik potpisao ukaze za zakone o zabrani rada institucijama BiH u RS

Banja Luka, (MINA) – Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potpisao je večeras ukaze o proglašenju zakona koji su usvojeni na sjednici Skupštine tog entiteta, a kojima se zabranjuje djelovanje Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine (BiH).

Tim zakonima predviđa se zabrana djelovanja i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Među tim zakonima je i zakon o Posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda, zakonodavnom tijelu RS-a, ranije danas nije pokrenuo mehanizam vitalnog nacionalnog interesa koji je omogućavao da se potencijalno spriječi stupanje na snagu zakona o zabrani rada pravosudnih i istražnih insitucija države BiH u tom entitetu.

Zakone je 27. februara usvojila Narodna Skupština RS, kao glavno zakonodavno tijelo.

Vijeće naroda, inače, nije ravnopravan dom sa Narodnom skupštinom RS, već je posebna institucija zakonodavne vlasti, koja zakone razmatra samo ukoliko postoji zahtjev jednog ili više klubova naroda da se razmatra pitanje povrede vitalnog nacionalnog interesa.

Nakon ove odluke Kluba Bošnjaka, stekli su se uslovi da neustavne zakone, kojim se zabranjuje rad pravosudnih institucija države BiH u RS, entiteta, Dodik potpiše.

On je već najavio da će to uraditi, a nakon što je potpisao ukaz o njihovom proglašenju, zakoni stupaju na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom listu RS.

Nakon što stupe na snagu, ostaje mogućnost osporavanja spornih zakona pred Ustavnim sudom BiH ili da ih poništi visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Šmit, u skladu sa “bonskim ovlašćenjima”.

Ta ovlašćenja uključuju pravo visokog predstavnika da donosi ili mijenja zakone, direktive, smjenjuje dužnosnike, nameće sankcije, osporava odluke institucija, mijenja sve ustave osim državnog kao i da uspostavlja i gasi institucije.

Sud, Tužilaštvo BiH i SIPA formirani su na osnovu zakona usvojenih u Parlamentarnoj skupštini BiH i potvrđeni u državnom Domu naroda.

Da bi bili ukinuti, prema Ustavu BiH, o tome se takođe mora izjasniti parlament BiH.

Usvajanje zakona uslijedilo je nakon presude Dodiku, kome je Sud BiH izrekao prvostepenu presudu 26. februara, kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije.

