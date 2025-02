Dodik osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja

Sarajevo, (MINA) – Sud Bosne i Hercegovine (BiH) osudio je danas predsjednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika na godinu zatvora i izrekao mu mjeru zabrane obavljanja političke dužnosti predsjednika tog entiteta u trajanju od šest godina.

Riječ je o prvostepenoj presudi, koja u ovom trenutku nije pravosnažna, a to će postati nakon što i odbrana i tužilaštvo podnesu žalbe i konačnu odluku donese drugostepeno vijeće Suda BiH.

Drugostepena presuda trebalo bi da bude izrečena do kraja godine, prenosi Klix.ba.

Ukoliko i pravosnažna presuda bude kao prvostepena, to znači da Dodik u narednih šest godina neće moći da obavlja funkciju predsjednika RS.

Kada je riječ o zatvorskoj kazni, s obzirom na to da je osuđen na godinu zatvora, to će prema važećem zakonu moći da otkupi za oko 36 hiljada KM.

Direktor Službenog lista RS Miloš Lukić oslobođen je optužbe.

Narodna skupština RS je 2023. godine usvojila zakon prema kojem se odluke visokog predstavnika u BiH neće objavljivati u Službenom listu RS, niti će se sprovoditi u tom entitetu.

Visoki predstavnik je, ubrzo nakon toga, poništio taj zakon, ali se Dodik oglušio i potpisao ukaz o proglašenju tog zakona.

U međuvremenu je visoki predstavnik izmijenio i Krivični zakon BiH, prema čemu nesprovođenje odluka visokog predstavnika predstavlja krivično djelo.

