Dobijanje IBAR-a biće veliki impuls za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Ispunjavanje privremenih mjerila i iskorak u evropskim integracijama donijeli bi dodatnu motivaciju Crnoj Gori na evropskom putu, poručeno je tokom sastanka premijera Milojka Spajića i ministra za evropska pitanja Češke Martina Dvoržaka.

Iz Vlade je saopšteno da je Spajić kazao da bi da bi dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) bio jasan pokazatelj napretka i veliki impuls za čitavu administraciju.

On je, kako se navodi, najavio nastavak reformi koje će omogućiti da se ispune zahtjevi iz poglavlja 23 i 24.

Kako je saopšteno, Dvoržak je naglasio da Češka podržava Crnu Goru i Zapadni Balkan u integracijama.

On je dodao da su rezultati u prethodna tri mjeseca jasna poruka da u Crnoj Gori postoji volja da se tražene reforme ispune.

„Češka je veliki zagovornik politike proširenja uz ostvarivanje dobrih rezultata. Crna Gora je odradila sjajan posao u prethodnom periodu i spremni smo da vam pružimo podršku u svakom segmentu“, istakao je Dvoržak.

U saopštenju se navodi da su Spajić i Dvoržak ukazali na prostor za jačanje diplomatske saradnje kroz potencijalno otvaranje predstavništva Crne Gore u Pragu, kao i da je iskazana spremnost Češke da podrži skoru realizaciju te inicijative.

Dvoržak i Spajić su, kako je saopšteno, razgovarali o važnosti jačanja institucija i čitavog sistema javne uprave, ali i o velikim infrastrukturnim projektima, koji će omogućiti ravnomjeran razvoj Crne Gore.

