DIK potvrdio listu SNP-a i Demosa

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija potvrdila je izbornu listu Socijalističke narodne partije (SNP) i Demosa, saopšteno je iz SNP-a.

Kako se navodi, koalicija SNP-a i Demosa predala je izbornu listu u utorak, sa preko šest hiljada potpisa.

Iz SNP-a i Demosa najavili su da će izbornu kampanju voditi pod sloganom “Za

tebe”.

Vanredni parlamentarni izbori biće održani 11. juna.

