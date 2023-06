DIK odbila deset prigovara SDP i Pravde za sve

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) odbila je deset prigovora Socijaldemokratke partije (SDP) i izborne liste “Pravda za sve” na rad opštinskih izbornih komisija (OIK).

DIK je, kako se navodi u saopštenju, na sjednici u subotu, većinom glasova odbila prigovore izborne liste SDP na Odluku Izborne komisije Prijestonice Cetinje, predsjednika bjelopoljskog odbora te stranke Adnana Strikovića na Odluku OIK Bijelo Polje i predsjednika rožajskog odbora Jasmina Bralića na Odluku OIK Rožaje.

Navodi se da je DIK odbila prigovore kandidata i ovlašćenog lica podnosioca izborne liste „PRAVDA ZA SVE“ Vladimira Leposavića na rješenja opštinskih izbornih komisija Kolašin, Nikšić, Bar, Budva, Berane, Bijelo Polje i Andrijevica.

“Podnosioci prigovora, saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, imaju pravo da u zakonskom roku izjave žalbu Ustavnom sudu”, poručili su iz DIK-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS