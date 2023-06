DIK: Bez ponavljanja izbora u Kolašinu i Cetinju

Podgorica, (MINA) – Na biračkim mjestima u Kolašinu i Cetinju, izbori neće biti ponovljeni, odlučila je Državna izborna komisija (DIK).

DIK je, kako su kazali, na sjednici u subotu poništila Odluku Opštinske izborne komisije Kolašin o ponavljanju izbora na biračkom mjestu broj 1 i Odluku Izborne komisije Prijestonice o ponavljanju izbora na biračkom mjestu 16.

“DIK je, postupajući po prigovorima, donijela rješenja o poništenju predmetnih odluka, te se izbori na pomenutim biračkim mjestima neće ponoviti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je DIK naložila opštinskim izbornim komisijama da vrate predati izborni materijal i o obavijeste biračke odbore da neće biti ponavljanja izbora.

