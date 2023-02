DF predao kandidaturu Mandića

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) predao je Državnoj izbornoj komisiji (DIK) predlog za predsjedničku kandidaturu lidera Nove srpske demokratije (NSD) Andrije Mandića.

Potpise podrške predali su mladi DF-a.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša saopštio je da će, nakon što stručna služba provjeri potpise podrške kandidatu, sjednica na kojoj će se odlučivati o utvrđivanju kandidature biti održana 48 sati od predaje kandidature.

“Zapisnikom je konstatovano šta je od dokumentacije potrebno, DIK će pristupiti provjeri dokumentacije”, kazao je Mugoša, prenosi portal RTCG.

Glavni odbor NSD-a u četvrtak je jednoglasno podržao kandidaturu Mandića.

Kandidaturu Mandića podržali su i Demokratska narodna partija, Pokret za promjene i Prava Crna Gora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS