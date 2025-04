Demokrate 31,77 odsto, Novska lista 25 odsto u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Lista Demokrata, koju predvodi Stevan Katić, osvojila je 31,77 odsto glasova na lokalnim izborima u Herceg Novom, a Novska lista 25,7 odsto.

To pokazuju rezultati Demokrata na osnovu 90,02 odsto prebrojanih glasova.

Prema tim rezultatima, Demokratska partija socijalista osvojila je 15 odsto glasova, koalicija Za budućnost Herceg Novog i Boke 12,62 odsto glasova.

Odbornike u novom sazivu lokalnog parlamenta imaće i Građanski pokret za Herceg Novi „Idemooo“ koji je osvojio 4,54 odsto glasova, Građanski pokret URA sa 3,57 odsto i Evropski savez sa 3,36 odsto glasova.

Ispod cenzusa u Herceg Novom ostali su Socijalistička narodna partija sa 2,17 odsto podrške i Bokeški forum sa 1,23 odsto.

