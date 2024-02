Đeljošaj: Ko ne bude poštovao sporazum neće biti dio izvršne vlasti

Podgorica, (MINA) – Svi koji budu poštovali principe iz sporazuma o formiranju Vlade dobrodošli su da budu dio izvršne vlasti, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, dodajući da ko ne bude poštovao principe neće biti dio parlamentarne većine.

Đeljošaj je to rekao za Glas Amerike komentarišući najavljenu rekonstrukciju Vlade u koju bi ušli predstavnici Koalicije za budućnost Crne Gore, zbog čijih je antizapadnih i proruskih stavova Vašington do sada izražavao zabrinutost.

“Mi smo potpisali sporazum i mi ćemo se držati sporazuma, svako slovo tog sporazuma je za nas “sveto” i ko god bude ispoštovao sporazum mislim da treba da ostane dio da kažemo ekipe. I svako ko je spreman da poštuje svako slovo tog sporazuma mislim da će ostati”, rekao je Đeljošaj.

Kako je kazao, ukoliko neko misli da može nešto da prihvati a nešto ne, a to je da prihvati funkcije a da ne prihvati princip, tu ne treba da bude.

Đeljošaj je ocijenio da je i stav većine da se to neće dozvoliti.

“Svako ko je spreman da prihvati one principe koji su u našem sporazumu mislim da je dobrodošao da zajedno radimo u izvršnoj vlasti”, istakao je Đeljošaj.

On je kazao da je, ukoliko neko misli da ne treba da poštuje te principe, bolje je sada to reći.

“Nego da moramo nakon nekog vremena oko toga da se raspravljamo odnosno da se krene ili sa smjenama ili krajem koalicije, jer za nas su to neke stvari koje su u tom sporazumu toliko važne da oko toga nećemo praviti kompromise, i ja mislim da svako ko ne bude poštovao te principe neće biti deo većine ni izvršne vlasti”, dodao je Đeljošaj.

Upitan kako planiraju da rijeđe situaciju sa protestima Sindikata uprave i pravosuša i prijetnjama štrajkovima u prosvjeti i zdravstvu, Đeljošaj je rekao da planiraju da se razgovorom i nekim planom stvari ostvare.

“Nažalost, zbog neke tranzicije u zadnje dvije, tri godine su se dešavale stvari da bez neke odgovornosti su se obećavali i potpisivali razni sporazumi sa sindikatima, a oni dovedeni u zablude da to može da se realizuje”, kazao je Đeljošaj.

On je istakao da razvoj ekonomije i veće plate i bolji i veći standard, moraju da se rade postepeno, sa jasnom strategijom.

“Moj stav je jasan: za sada ono što su zahtjevi treba da ostanu po strani, da treba i ti koji rukovode tim sindikatima da budu toliko odgovorni da znaju da se takva povećanja bez nekog veće reforme u ekonomiji, bez većeg ekonomskog rasta ne mogu ostvariti, jedino ako želimo da se zadužimo za plate”, kazao je Đeljošaj.

On je naglasio da Vlada to neće raditi i da će zaduživanja biti samo za kapitalne projekte i investicije, a za plate ne.

“Tako da mislim da ćemo nastaviti sa ovim stavom, i nadam se da će i sindikati i svi činioci društva shvatiti da se mora više raditi, da proizvodimo više u našoj državi, da ekonomija nije samo priča, nego i realnost i može se razvijati nekim radom i trudom, a ne samo da se sastanči i da se povećaju plate po deset, 20, 30 odsto raznim sporazumima”, rekao je Đeljošaj i ponovio da ih je to zateklo iz prošlosti.

Upitan da li vlada ima plan ako bude štrajka, Đeljošaj je istakao da ne očekuje toliku neodgovornost prosvjetnih radnika.

“Moguće da će sindikalne vođe da pozovu na taj vid, ali vjerujem u odgovornost jer treba da svi znamo da možemo da trošimo onoliko koliko trenutno imamo, a ne možemo da imamo više nego što možemo da proizvedemo, odnosno što je rast ekonomije”, kazao je Đeljošaj.

On je dodao da će apelovati na sve da budu racionalniji i odgovorniji prema državi.

“Odgovornost prema državi se ovdje vidi, i na ovom slučaju će se vidjeti, da vidimo u narednim danima”, rekao je Đeljošaj.

Kako je naveo, Vlada je otvorena za dijalog, razgovor i ne želi nekome da nametne ugovore i dogovore koji ne mogu da se realizuju.

“Kao što oni pozivaju sa nekim ugovorom koji imaju i koji ne može da se realizuje, i takav kakav jeste je nezakonit, tako da apel je da se sjedne i razgovara i dogovara. Vlada mora da donese samo odluke koje su moguće, i u tom smislu očekujem da ćemo ih donijeti”, istakao je Đeljošaj.

Upitan da li očekuje neke pomake u borbi protiv korupcije, posebno poslije izbora vrhovnog državnog tužioca (VDT), Đeljošaj je kazao da su za 100 dana Vlade dosta učinili po tome što je bilo kočnica evropskih integracija.

On je podsjetio da je izabran sedmi sudija Ustavnog suda, kompletiran Sudski savjet, izabran VDT, kao i da je poslije više od dvije godine održana Međuvladina konferencija u Briselu.

Đeljošaj je naveo da je prezadovoljan oko ovih stvari koje se tiču reformi pravosuđa, odnosno implementiranja tog sistema.

“Nastavićemo istim tempom, ima energije i velike volje i motiva među članovima vlade da se nastavi ovako i ja sam veliki optimista da ćemo uspjeti da dobijemo ove godine i završna mjerila za neka poglavlja, da neka i zatvorimo”, rekao je Đeljošaj.

On je istakao da ima tu i nekoliko poglavlja koje se tiču ministarstva za ekonomski razvoj, koja su spremna, a koja su zbog problema sa 23. i 24. u tom procesu nisu mogla da se zatvore.

Upitan da prokomentariše spor oko djelovanja šefa specijalnog policijskog odeljenja Predraga Šukovića ali i pozicije direktora uprave policije Zorana Brđanina i da li to utiče na stabilnost Vlade, Đeljošaj je kazao da je uvijek protiv toga da se političari miješaju u sektore koji nijesu njihovi.

“Tokom pregovora, odlično znaju svi, jedan od mojih zahtjeva bio je da ministar unutrašnjih poslova ne bude političar nego iz sektora bezbjednosti, koji zna svoj posao, da to bude profesionalno. Pratim ovu situaciju, ne sviđa mi se”, naveli je Đeljošaj.

Kako je kazao, nije podržavalac toga da se svakog dana političari bave komentarisanjem procesa i sudskih i pravosudnih i kadriranja po bezbjednosnom sektoru, jer to treba ostaviti profesionalcima, poštovati institucije i zakon.

“Mi imamo izabrane po svim ovim zakonima države Crne Gore i direktora policije i na drugim pozicijama, oni su u nekom mandatu, treba da služe državi i onom za šta su izabrani. Ako neko misli da neko ne radi kako treba, po zakonu postoje institucije koje trebaju to rješavati”, kazao je Đeljošaj i zaključio da ne treba od toga praviti veliku dramu.

Upitan da prkomentarišete poteze predsjednika parlamenta Andrije Mandića – držanje trobojke u kabinetu za vrijeme zvaničnih susreta i pominjanje promjene Ustava i imenovanje srpskog jezika kao službenog i da li je to nešto čime se krši sporazum, Đelošaj je odgovorio da su to neke stvari koje se ne možegu ni predvidjeti sporazumom.

“Ja sam za apsolutno poštovanje zakona i propisa države Crne Gore. Ne znam stvarno u detalje tu tematiku i odnosa u našem zakonodavstvu te zastave kako je definisana”, rekao je Đeljošaj.

Kako je kazao, nacionalne manjine imaju mogućnost isticanja nacionalnih simbola koje sami odrede.

“Da li su u međuvremenu predstavnici srpskog naroda odredili da to bude i njihova nacionalna zastava – to je neka procedura koju treba da uradi srpski nacionalni savjet, ili da bude drugačije regulisana Ustavom”, kazao je Đeljošaj.

On je, govoreći o jeziku, kazao da ne vidi razliku u govoru i razumijevanju u Crnoj Gori hoće li u Ustavu pisati crnogorski, srpski, jer će svi govoriti istim jezikom i neće početi drugačije da se izražavaju, jer je to jedan skoro identični jezik.

“Crna Gora je nezavisna država, logično je da je službeni jezik crnogorski jezik. U principu to su teme koje iskreno ne donose nikakvu dodatnu vrijednost niti državi, ni ekonomiji, ni razvoju standarda građana nego povratak u prošlost”, istakao je Đeljošaj.

On je naglasio da će ono što su odluke izvršne vlasti i Skupštine Crne Gore biti samo u duhu sporazuma.

“I ko god bude išao van tog sporazuma naravno da više neće biti dio vlasti, ovo ostalo ostavljamo malo i tog nekog folklora prošlosti za koji se nadam da će biti sve manje prisutan u Crnoj Gori”, zaključio je Đeljošaj.

