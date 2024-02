Đeljošaj: Ako PES i Demokrate prihvate rekonstrukciju bez poštovanja sporazuma to je novi momenat za preispitivanje

Podgorica, (MINA) – Ukoliko Pokret Evropa sad (PES) i Demokrate prihvate rekonstrukciju Vlade uz nepoštovanje sporazuma, to će biti novi momenat za preispitivanje, poručio je potpredsjednik Vlade i predsjednik Albanskog foruma Nik Đeljošaj.

On je kazao da je Albanski forum postao dio Vlade kako bi dali doprinos da Crna Gora postane prva naredna članica Evropske unije (EU) za nekoliko godina.

“Rad Vlade je maksimalno posvećen tom cilju i rezultate imamo i možemo očekivati još više rezultata u narednim mjesecima”, naveo je Đeljošaj.

On je dodao da poruke koje su se juče čule u Skupštini nijesu dobre za Crnu Goru i zapadni put države.

Đeljošaj je kazao da na takvo postupanje ne smiju ostati nijemi.

“Ukoliko naši partneri u Vladi, PES i Demokrate, prihvate rekonstrukciju uz nepoštovanje sporazuma i to čak i prije roka u sporazumu, biće novi momenat za preispitivanje”, kazao je Đeljošaj.

On je rekao da su spremni da tolerišu različitosti.

“Ali atake na dobrosusjedske odnose nećemo tolerisati, to je jedna od naših najznačajnih tačaka našeg sporazuma”, poručio je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, svako ko ne poštuje sporazum sam će sebe isključiti iz mogućnosti da se isti sprovede.

“I nećemo imati nikakve obaveze prema sporazumu a važno je istaći da ga Albanski forum nije nijednim postupanjem prekršio”, objasnio je Đeljošaj.

On je kazao da će Albanski forum nastaviti da vodi principijelnu politiku i da se bori za Crnu Goru u EU.

“Znam kome smeta Crna Gora u EU, nećemo nikako odustati od našeg evropskog puta, ali ni skloniti se bez “borbe” za te vrijednosti”, poručio je Đeljošaj.

