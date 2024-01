Delegacija EU: Crna Gora da nastavi reforme u oblasti vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) pozdravila je imenovanje Milorada Markovića za Vrhovnog državnog tužioca (VDT) i pozvala sve političke aktere da nastave konstruktivnu saradnju u cilju sprovođenja ključnih reformi iz evropske agende.

U saopštenju Delegacije EU u Crnoj Gori se navodi da je izbor VDT-a ključni preduslov za redovno funkcionisanje Državnog tužilaštva.

“Pozivamo sve političke aktere da nastave da konstruktivno sarađuju iznad partijskih stavova u cilju brzog sprovođenja ključnih reformi iz evropske agende”, navodi se u saopštenju.

Iz Delegacije EU su kazali da Crna Gora, da bi iskoristila aktuelni zamah politike proširenja i napredovala u pristupnim pregovorima sa EU, treba da nastavi da prioritetno sprovodi reforme u oblasti vladavine prava.

“Kako bi ispunila privremena mjerila u poglavljima 23 i 24 u najkraćem mogućem vremenskom okviru”, kaže se u saopštenju.

Reformski prioriteti su, kako su dodali, detaljno predstavljeni u Godišnjem izvještaju o Crnoj Gori za prošlu godinu.

Iz Delegacije su naglasili da Izvještaj treba da služi kao putokaz vlastima u narednom periodu.

“Trajanje procesa pristupanja zasnovanog na zaslugama u potpunosti je u rukama Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

