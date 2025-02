Darmanović: Spajić nema snage da izvrši promjene u Vladi

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić nema snage da izvrši promjene u Vladi, pa ni da zamijeni jedne ministre drugima iz iste partije, jer je to komplikovana koaliciona Vlada, u kojoj svako kontroliše svoje resore, ocijenio je profesor na Fakultetu političkih nauka, Srđan Darmanović.

Darmanović je, u centralnoj informativnoj emisiji “24 sata” na Televiziji E, govoreći o protestima koje organizuje neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?”, kazao da su ti protesti javna demonstracija dijela studentske populacije koja je spremna da se angažuje.

“Među njima su mnogi odlični studenti, koji možda smatraju da treba da utiču na svoje, i živote ljudi ovdje. To je jedna vrijedna stvar, kakav god da bude rezultat”, poručio je Darmanović.

On je ocijenio da je rječnik Demokrata “abeceda staljinizma, jer se svako ko dugačije misli od njih proglašava za neprijatelja”.

Prema ocjeni Darmanovića, Demokrate su upotrijebile takav bezobzirni rječnik prema studentima, koji ne sadrži nikakvu empatiju i apsolutno ne pokazuje ni najmanju trunku zainteresovanosti da se pokaže nekakva odgovornost.

“Ne očekujem nikakve nove momente kad su oni (Demokrate) u pitanju, a sam premijer nema snage da izvrši promjene u svom kabinetu, čak ni da zamjeni jedne ministre drugima iz iste partije”, kazao je Darmanović.

On je naveo da je to komplikovana koaliciona Vlada, u kojoj, gotovo po feudalnom principu, svako kontroliše svoje resore.

“Premijer nije kancelar, nego je tu više prvi među jednakima, neka vrsta koordinatora koji ima više dužnosti i odgovornosti, ali nema moć da svoj kabinet sastavlja onako kako bi želio, nego onako kako diktiraju partijski sporazumi”, dodao je Darmanović.

On smatra da se Crna Gora nalazi u jednoj vrsti produžene političke krize, kaže Darmanović.

Ta kriza je, prema riječima Darmanovića, nekad manjeg, a nekad većeg intenziteta.

“Imamo političke sukobe između vlasti i opozicije koji stvaraju utisak stalne krize, međutim, sa druge strane, politički proces se kako tako odvija”, rekao je Darmanović.

Kako je kazao, političke krize u Crnoj Gori komplikovanim čini dosta duboka podijeljenost između dvije strane.

“Oni nikako ne mogu da riješe sami određene probleme, zato su pominjane ideje da se traži intervencija međunarodnih ekspertskih tijela, u konkretnom slučaju je pominjana Venecijanska komisija”, rekao je Darmanović.

On je kazao da je vrlo moguće da će taj, ili neki drugi sličan predlog doprinijeti stišavanju situacije, jer ipak je ulog evropska agenda.

“Imamo paradoksalnu situaciju da Evropska unija (EU) štiti našu evropsku agendu, a naša politička klasa govori da je za pristup Uniji, ali se tako često ne ponaša”, naveo je Darmanović.

On je naglasio da EU ne želi da arbitrira u unutrašnjim političkim procesima, već želi sprovođenje agende proširenja i neće primiti nikoga ko ne ispunjava standarde.

“Nakon svega šta se dešavalo, prije svega u geopolitici, nakon ukrajinskog rata, Evropska unija pokazala je izvjesne sklonosti ka geopolitičkoj agendi, odnosno, da neke stvari koje su moguće treba dovršiti. To je ta politika proširenja, a Crna Gora je za to idealan kandidat”, kazao je Darmanović.

On smatra da će EU nastojati da od crnogorskih političara dobije saglasnost da se taj proces nastavi.

Govoreći o dešavanjima u Srbiji, Darmanović je ocijenio da je tu najveći protestni pokret ikad na balkanskim prostorima.

On je dodao da su ti protesti po intenzitetu i brojnosti veći od onih iz 1996. godine, kada su tri mjeseca trajali protesti zbog krađe lokalnih izbora.

“Ako dođe do promjene vlasti to će biti jedna vrsta demokratizacije, koju sprovode građanske i demokratske snage bez nasilja. Podatak da je od 250 opština u Srbiji 243 u protestu, govori mnogo”, rekao je Darmanović.

Prema njegovim riječima, način na koji se djeluje je potpuno različit od svih dosadašnjih protesta.

Darmanović je kazao da su protesti protiv Slobodana Miloševića imali jasnu međunarodnu podršku, kao i podršku političke opozicije, koja se organizovala kao jedinstveni front, dok sada svega toga nema.

“EU ćuti, Trampovu administraciju vjerovatno ne interesuje šta se dešava u Beogradu, tako da imamo jedan autohtoni pokret koji je prosto paralisao čitavu zemlju, i ostavio bez odgovora režim Aleksandra Vučića”, rekao je Darmanović.

Kako je kazao, pitanje je koja je izlazna strategija.

“Simbol režima mora da padne. To ne znači da mora da padne putem bilo kakvog nasilja, ili revolucije, možda mora da padne na nekim izborima, ali vjerovatno neće biti moguće da protesti traju mjesecima, a da Vučić potpuno neugrožen sjedi na Andrićevom vencu” – zaključio je Darmanović.

