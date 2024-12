Danas sjednica Skupštine Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine Glavnog grada, na čijem je dnevnom redu izbor predsjednika lokalnog parlamenta, biće održana danas.

Predstavnici Pokreta za Podgoricu, Pokreta Evropa sad, Demokrata i koalicije Za budućnost Podgorice dogovorili su u četvrtak formiranje nove vlasti u Podgorici, a prema tom dogovoru predsjednica Skupštine Glavnog grada biće Jelena Borovinić Bojović.

Kako je dogovoreno, novi gradonačelnik Podgorice biće Saša Mujović, a njegovi zamjenici funkcionerka Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić i Boris Spalević iz Demokrata.

Prva sjednica Skupštine Glavnog grada počela je 28. novembra, a prekinuta je nakon verifikacije mandata odbornicima, jer tada nije bilo predloga za predsjednika Skupštine.

Demokratska partija socijalista ima 19 odbornika u podgoričkom parlamentu, koalicija Pokreta Evropa sad i Demokratske Crne Gore 14, a koalicija Za budućnost Podgorice 13.

Listu „Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović” predstavlja šest odbornika, od čega četiri Pokreta za Podgoricu i dva Građanskog pokreta URA.

Evropski savez u podgoričkom parlamentu ima tri odbornika, a Stranka evropskog progresa i Pokret Preokret po dva.

