Danas obraćanje Milatovića nakon završetka konsultacija o mandataru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratiće se danas javnosti, nakon završetka formalnih konsultacija sa političkim subjektima oko izbora mandatara za sastav 44. Vlade.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović će u 12 sati u Rezidenciji na Cetinju održati konferenciju za novinare na tu temu.

Milatović je u srijedu završio konsultacije koje je započeo 31. jula.

“Tokom formalnih konsultacija u manje od dvije sedmice, Milatović je razgovarao sa predstavnicima 18 političkih subjekata zastupljenih u parlamentu Crne Gore na teme prioriteta, strukture, modela i podrške formiranju nove Vlade”, saopšteno je iz kabineta predsjednika.

Većina političkih partija smatra da bi mandat trebalo dati lideru Pokreta Evropa sad Milojku Spajiću.

PES je na parlamentarnim izborima u junu osvojio najviše glasova i u Skupštini će imati 24 poslanika.

