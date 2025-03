Danas nastavak sjednice Skupštine

Podgorica, (MINA) – Prva sjednice proljećnjeg zasijedanja Skupštine biće nastavljena danas, a prioritet će imati zakoni u vezi sa zatvaranjem pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

To je dogovoreno na sjednici Kolegijuma predsjednika Skupštine, kojem su prisustvovali i predstavnici opozicije.

Usaglašeno je da, shodno dogovoru sa predsjednikom Vlade Premijerski sat bude održan 27. marta, a sjednica posvećena poslaničkim pitanjima 28. marta.

Navodi se da je predsjednik Skupštine Andrija Mandić inicirao i temu sazivanja konstitutivne sjednice Anketnog odbora koji će se baviti istragom politički motivisanih ubistava i „crnim trojkama“.

Predsjednik tog tijela Andrija Nikolić saopštio da će sjednicu sazvati u najskorijem roku, a shodno dogovoru sa zamjenikom predsjednika Odbora Milanom Kneževićem.

