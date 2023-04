Danas konstitutivna sjednica Skupštine Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Konstitutivna sjednica Skupštine Glavnog grada, na kojoj će biti izabran predsjednik lokalnog parlamenta i verifikovani mandati odbornicima, biće održana danas.

Za predsjednicu Skupštine trebalo bi da bude izabrana Jelena Borovinić Bojović, koju je za tu funkciju predložio Demokratski front (DF).

Očekuje se da gradonačelnica bude funkcionerka Pokreta Evropa sad (PES) Olivera Injac.

Prema rezultatima lokalnih izbora koji su održani 23. oktobra, u novom sazivu parlamenta Demokratska partija socijalista imaće 24 odbornika, PES 13, koalicija okupljena oko DF-a 11, koalicija oko Demokrata šest, a URA četiri odbornička mandata.

