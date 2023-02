Danas biraju predsjedničkom kandidata

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo i Glavni odbor Demokratske partija socijalista (DPS) danas će izabrati kandidata za predsjedničke izbore.

Do sada je najveći broj opštinskih odbora predložio je lidera stranke i aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića za kandidata.

U javnosti se spekulisalo da su najozbiljniji kandidati Đukanović i gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

Državna izborna komisija do sada je potvrdila kandidature lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića i poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović Stanković.

Predsjednički izbori zakazani su za 19. mart, a krajnji rok za predaju kandidatura je 26. februar. Kandidatima za predsjednika neophodan je 8.101 potpis podrške.

Iz DIK-a su ranije kazali da će listu kandidata za predsjednika objaviti do 3. marta.

