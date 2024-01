Crna Gora snažno zakoračila na putu demokratskog razvoja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je snažno zakoračila na putu demokratskog razvoja, rekao je predsjednik Jakov Milatović, naglašavajući da je država spremna da nastavi da ispunja međunarodne obaveze u oblasti ljudskih prava i slobode medija.

On je, u obraćanju poslanicima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (SE) tokom zvanične posjete toj organizaciji, naglasio posvećenost Crne Gore principima koje simbolizuje SE.

“Naša zemlja je spremna da nastavi da u velikoj mjeri ispunjava svoje međunarodne obaveze u pogledu ljudskih prava i slobode medija”, rekao je Milatović.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, on je ukazao na imenovanja kojima su kompletirani Ustavni sud i Sudski savjet,kao i na meritokratski izbor novog guvernera Centralne banke.

On, kako je rekao, očekuje da će Skupština Crne Gore izabrati i novog vrhavnog državnog tužioca, jer u toj instituciji „VD stanje traje od 2019.godine“.

Milatović je naglasio da su sva imenovanja realizovana sa velikom parlamentarnom podrškom različitih političkih subjekata.

„Čime se naglašava napredak Crne Gore ka tome da bude država u kojoj politički dijalog dostiže zreliju fazu”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, to je značajno stabilizovalo pravosudni sistem i omogućava zemlji da ispuni niz uslova neophodnih za ubrzanje pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Milatović je rekao da u Crnoj Gori, skoro četiri godine nakon promjene vlasti, izbori više nijesu „pitanje života i smrti”.

„Kao što je to i dalje slučaj na mnogim mjestima širom svijeta”, rekao je Milatović, dodajući da su u Crnoj Gori sada izbori istinski stub u vidu demokratskog odabira naroda.

Tranzicija vlasti dovršena je, kako je rekao, nakon predsjedničkih izbora 2023. godine.

„Prenoseći jednostavnu poruku građana da Crna Gora treba da postane zemlja u kojoj je pravda ravnomjerno raspoređena, mogućnosti su jednake, a naporan rad i obrazovanje su jedini faktori uspjeha u životu”, kazao je Milatović.

On je rekao da je uvjeren da samo država koja je spremna da se suoči sa svojim istorijskim istinama može istinski položiti temelje za stabilnu i pomirljivu budućnost.

Milatović je dodao da posvećenost tom cilju čini kamen temeljac njegovog predsjedničkog mandata.

“Čvrsto sam uvjeren da je dužnost moje generacije političara na Balkanu i da oprosti i da traži oprost, starajući se da nema negiranja ratnih zločina”, rekao je Milatović.

On je kazao da je suočavanje sa istinom jedini put ka istinskom pomirenju.

“Suočavajući se sa svojom istorijom, popločaćemo put za društvo u kojem će rane prošlosti moći zacijeliti i u kojem će naučene lekcije postati temelj za izgradnju otpornije i saosjećajnije zemlje”, rekao je Milatović.

On je ocijenio da je društvo zasnovano na vladavini prava preduslov za uspješnu ekonomiju koja privlači investicije, kao i da je Crna Gora u prethodnom periodu prošla kroz jedan od najintezivnijih perioda strukturnih reformi.

“Zahvaljujući sprovedenim fiskalnim reformama, udvostručena je minimalna i povećana prosječna zarada, smanjeno je poresko opterećenje zarada, čime je stimulisano zapošljavanje i smanjen neformalni sektor na tržištu rada”, kazao je Milatović.

Sve to je, kako je dodao, dovelo do brže ekonomske konvergencije sa EU.

„U teškom trenutku, iz ekonomskog ponora 2020. godine, Crna Gora je najveći ekonomski pad pretvorila u najveći ekonomski rast”, naveo je Milatović.

Put ka naprijed, kako je dodao, i dalje je pun izazova.

Milatović je podsjetio da se, u godini kada se obilježava 75. godina rada SE koji je posvećen postavljanju standarda i mjerila u zaštiti i unapređenju ljudskih prava, suočavamo sa međunarodnim sukobima.

„Koji naglašavaju složene izazove s kojima se susrijeće globalna zajednica”, naveo je Milatović.

On je ukazao na, kako je naveo, ničim izazvanu rusku agresiju na Ukrajinu.

„Želim da pohvalim SE za brzu i odgovarajuću reakciju time što je pokazano jedinstvo u slučaju ove krize bez presedana i što je iskazana čvrsta solidarnost s Ukrajinom”, rekao je Milatović.

On je istakao da trenutna ratna kriza na Bliskom istoku imperativno naglašava značaj brze akcije i uporne potrage za rješenjima kojima će se osnažiti mir.

„Crna Gora duboko žali zbog izgubljenih života kako tokom terorističkog napada Hamasa u Izraelu, tako i nakon bombardovanja civilnih objekata koje je uslijedilo u pojasu Gaze”, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je Crna Gora bila među državama koje su podržale humanitarni prekid vatre u ratu između Izraela i Hamasa na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Milatović je poručio da postaje evidentno da mir nije samo uzvišena težnja već, kako je kazao, i kolektivna odgovornost svih.

