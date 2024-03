Podgorica, (MINA) – Mir nema alternativu i imperativ je da zaraćene strane širom svijeta dođu do pravičnog mira koji će garantovati trajno okončanje ratova, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić na sastanku sa ambasadorom Palestine Rabijem Alhantulijem.

Iz Mandićevog kabineta je saopšteno da je u razgovoru konstatovano da Crna Gora saosjeća sa nevinim žrtvama Palestine.

Mandić je rekao da je cijeli svijet svjedok dramatičnih momenata koje preživljava Palestina.

“Mir nema alternativu i imperativ je da zaraćene strane širom svijeta dođu do pravičnog mira, koji će garantovati trajno okončanje ratnih sukoba”, istakao je Mandić.

Alhantuli je naglasio da je broj civilnih žrtava u sukobu u Pojasu Gaze najveći poslije Drugog svjetskog rata.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku Mandića i Alhantulija su istaknuti podvizi medicinskih radnika koji se bore za očuvanje ljudskih života u Pojasu Gaze.

