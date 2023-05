Crna Gora pouzdana članica NATO-a

Podgorica, (MINA)- Crna Gora je pouzdana članica NATO-a i kao takva zasigurno i naredna članica Evropske unije (EU), saopšteno je na sastanku premijera Dritana Abazovića i američkih senatora Krisa Marfija i Gerija Pitersa.

Kako je saopšteno iz premijerovog kabineta, Abazović je informisao američke senatore o aktuelnim prilikama u Crnoj Gori i osvrnuo se na rekordne rezultate u ekonomiji, sa posebnim naglaskom na aktivnosti Vlade Crne Gore na planu suzbijanja organizovanog kriminala i korupcije.

“Iza svakog nacionalizma na Zapadnom Balkanu stoji korupcija. Zato smo pokazali odlučnost i volju da se suprostavimo korupciji na svim nivoima. U toj borbi nema povlašćenih”, kazao je Abazović.

Kako se navodi, Marfi i Piters izrazili su zadovoljstvo zbog posjete regionu, i istakli važnost posvećenosti Crne Gore vrijednostima Alijanse.

Dodaje se da su oni pozdravili aktivnosti Vlade na planu modernizacije Vojske Crne Gore i iskazali opredjeljenost da u narednom periodu kroz aktivnosti, Sjedinjene Američke Države daju doprinos jačanju bilateralnih odnosa, posebno u oblasti odbrane i sajber bezbjednosti.

Iz kabineta Abazovića saopšteno je da je na sastank ocijenjeno da su odnosi Crne Gore i SAD-a na viskom nivou, čemu značajno doprinosi članstvo u Sjevernoatlantskom savezu i brojne zajedničke aktivosti na planu očuvanja stabilnosti i prosperiteta Zapadnog Balkana.

“Crna Gora je pouzdana članica NATO-a i kao takva zasigurno i naredna članica EU”, saglasili su se sagovornici.

