Crna Gora posvećena valorizaciji tradicije svih vjerskih zajednica

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je istinski multietnička i multikonfesionalna država posvećena valorizaciji duhovne i kulturne tradicije svih vjerskih zajednica, kazao je predsjednik Jakov Milatović na sastanku sa poglavarom Rimokatoličke crkve papom Franjom.

Iz Kabineta predsjednika je saopšteno da se Milatović sastao sa papom Franjom tokom zvanične posjete Vatikanu.

U saopštenju se navodi da je Milatović podsjetio da katolici, okupljeni oko Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije, imaju viševjekovni kontinuitet u Crnoj Gori i bogato kulturno nasljeđe.

Kako je naveo, oni predstavljaju značajan i neizostavan dio trajanja istorijske vertikale Crne Gore.

Milatović je naglasio da je Crna Gora istinski multietnička i multikonfesionalna država posvećena punoj valorizaciji duhovne i kulturne tradicije svih vjerskih zajednica.

On je, kako je saopšteno, ukazao na odličan odnos Crne Gore sa Katoličkom crkvom, dodajući da su njeni vjernici lojalni i uvaženi građani Crne Gore.

Milatović je istakao značaj zalaganja pape Franja za mir, pravdu i jednakost među ljudima i pozdravio aktivnosti koje čini na planu zbrinjavanja izbjeglica, upućivanja pomoći nerazvijenim zemljama, borbi protiv siromaštva, kao i jačanju uloge vladavine prava i međuvjerskog dijaloga.

Kako je saopšteno, Milatović je pozvao papu Franja da posjeti Crnu Goru.

Prema riječima Milatovića, to bi predstavljalo iskorak u produbljivanju odnosa Crne Gore i Svete Stolice, ali i potvrdu posvećenosti države da čuva i unaprjeđuje odnose sa svim vjerskim zajednicama u državi.

U saopštenju se dodaje da je Milatović papi Franju uručio rad sa predstavom Bogorodice izrađen tradicionalnom dobrotskom čipkom koja je priznata kao zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Crne Gore.

Kako je saopšteno, Milatović se sastao i sa državnim sekretarom Svete Stolice kardinalom Pjetrom Parolinom.

Iz Kabineta predsjednika su kazali da su tokom sastanka konstatovani odlični i prijateljski odnosi Crne Gore i Svete Stolice, ali istaknut interes za dalje snaženje međudržavne saradnje.

Milatović je naglasio značaj pokrenute inicijative rezidentnog predstavljanja Svete Stolice u Crnoj Gori i kazao da je spreman da podrži otvaranje Papske nuncijature u Podgorici.

