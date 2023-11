Crna Gora posvećena unapređenju regionalne saradnje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena unapređenju regionalne saradnje, a jedan od prioriteta Vlade biće jačanje odnosa u svim oblastima od zajedničkog interesa, saopšteno je na sastancima premijera Milojka Spajića sa ambasadorima Hrvatske i Sjeverne Makedonije Veselkom Grubišićem i Zećirom Ramčilovićem.

Spajić se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, uoči učešća na sastanku lidera država članica NATO-a iz regiona sa generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom koji će biti održan u Skoplju, sastao sa Grubišićem i Ramčilovićem

“Crna Gora je posvećena unapređenju regionalne saradnje, a jedan od prioriteta Vlade u narednom periodu biće jačanje odnosa u svim oblastima od zajedničkog interesa. Odnosi sa Hrvatskom i Sjevernom Makedonijom dodatno su osnaženi savezništvom u okviru Sjevernoatlantske alijanse”, zaključeno je na konsultacijama.

Grubišić je, kako se navodi, prenio podrške hrvatskog premijera Andreja Plenkovića evropskoj integraciji Crne Gore.

On je kazao da će Hrvatska nastaviti da pruža puni doprinos kao članica Evropske unije (EU) i kao susjedna država koji baštini odlične odnose sa Crnom Gorom.

Ramčilović je rekao da je zadovoljan intenzivnom komunikacijom Crne Gore i Sjeverne Makedonije na najvišem nivou i ukazao da je značajna predstojeća posjeta Spajića Skoplju.

On je ocijenio da je, imajući u vidu da je to prva posjeta u mandatu 44. Vlade, ona ujedno i jasna namjera Crne Gore da blisko sarađuje sa zemljama regiona kako u okviru NATO-a, tako i na planu ostvarenja zajedničkog cilja – članstva u Evropskoj uniji.

“Sagovornici su ocijenili da će učešće Spajića na sastanku lidera država članica NATO-a iz regiona sa Stoltenbergom koji će biti održan u srijedu, u Skoplju, biti dobra prilika za jačanje saradnje u okviru NATO-a ali i u pogledu realizacije konkretnih projekata među državama članicama”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastancima razgovarano o unapređenju bilateralne saradnje i dogovoren nastavak komunikacije tim povodom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS