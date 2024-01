Crna Gora ne smije propustiti šansu da postane sljedeća članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima jedinstvenu priliku da, ukoliko ubrza sprovođenje reformi i pokaže mjerljive i održive rezultate, postane sljedeća članica Evropske unije (EU), saopšteno je na sastanku ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i slovačkog ambasadora Borisa Gandela.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), na sastanku je poručeno da je to šansa koja se ne smije propustiti i da Crna Gora na tom putu može da računa na punu podršku prijateljske Slovačke.

Navodi se da je Gorčević zahvalila na snažnoj podršci koju Slovačka, kako samostalno, tako i u okviru Višegradske četvorke, pruža Crnoj Gori i državama Zapadnog Balkana s ciljem demokratizacije regiona i njegove integracije u EU.

Ona je upoznala slovačkog ambasadora sa prioritetima 44. Vlade, naglasivši da su u fokusu reforme i rezultati u oblasti vladavine prava.

„Bez konkretnih, opipljivih i mjerljivih rezultata na polju pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i temeljnih prava, nema napretka u pristupanju EU”, ocijenila je Gorčević.

Zato je, kako je dodala, važno da sve tri grane vlasti udruže snage i ubrzaju reforme u poglavljima 23 i 24.

“Uvjerena sam da ova Vlada i parlamentarna većina to mogu i da ćemo ove godine svjedočiti dobijanju završnih mjerila za oblast vladavine prava, kao i privremenom zatvaranju jednog broja pregovaračkih poglavlja“, kazala je Gorčević.

Gandel je kazao da Slovačka snažno podržava politiku proširenja EU prema zemljama Zapadnog Balkana.

Prema njegovim riječima, ulazak Crne Gore u EU bio bi odličan primjer i podsticaj za ostale države regiona u procesu evropske integracije.

Gandel je, kako se navodi, istakao je da je pred Crnom Gorom još dosta zahtjevnog posla, ali da mora iskoristiti pozitivan trenutak unutar EU i ubrzati rad na pristupanju.

„Reforme koje sprovodite na putu prema EU su važne za demokratski, ekonomski i ukupni razvoj vašeg društva. Napori koje sada činite, uz podršku EU i država članica, ulog su za bolju budućnost vaših građana“, kazao je Gandel.

On je prenio spremnost Slovačke da, uz nastavak snažne političke podrške, obezbijedi prenos relevantnog znanja i iskustva iz vođenja pristupnih pregovora i sprovođenja opsežnih reformi koje mogu pomoći Crnoj Gori da ubrza pristupne pregovore.

Iz MEP-a su rekli da su sagovornici razmijenili mišljenje o prioritetnim obavezama i izazovima, i mogućnostima za konkretizaciju saradnje kroz pomoć slovačkih eksperata u više pregovaračkih oblasti.

