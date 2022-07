Crna Gora može igrati posebnu ulogu u integracionim procesima ZB

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može igrati posebnu ulogu u integracionim procesima Zapadnog Balkana, s obzirom na tradicionalno dobre odnose sa susjedima, ocijenjeno je na sastanku premijera Dritana Abazovića i bivšeg američkog državnog sekretara Majka Pompea.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on i Pompeo razgovarali su o integracionim procesima regiona, sa akcentom na potrebu regionalne saradnje.

“Konstatovano je da Crna Gora u tome može igrati posebnu ulogu, s obzirom na tradicionalno dobre odnose sa susjedima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se Abazović i Pompeo složili da je, u kontekstu krize izazvane agresijom Rusije na Ukrajinu, jako važno da se iz zemalja regije Zapadnog Balkana šalju pozitivni signali.

Kako je saopšteno, Abazović je kazao da je Vlada spremna da afirmiše dolazak kompanija iz najmoćnije države svijeta, naročito iz sektora energetike.

“Crna Gora sa najznačajnijim saveznicima spremna je dati poseban doprinos integracijama u regionu. Promovišemo politike budućnosti i podižemo međunarodni ugled Crne Gore”, istakao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS